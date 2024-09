La Maison de la Carrière / SLIC Architecture

© Bien Alvarez

+ 18

© Bien Alvarez

Description textuelle fournie par les architectes. La maison Quarry est une résidence nichée à 70 mètres au-dessus du littoral des Philippines. Non seulement elle est située dans une zone très reculée, mais l’ensemble de la propriété est incliné à un angle de 40°, ce qui rend la construction conventionnelle difficile. Ainsi, au lieu d’un volume carré contenant l’ensemble du programme, l’architecture divise les espaces centraux en villas partagées et privées, puis les disperse sur tout le site, en suivant de près la topographie existante.

© Bien Alvarez

Plan – Clubhouse

© Bien Alvarez

© Bien Alvarez

Le programme comprend un espace commun de 2 étages à flanc de falaise et 6 villas dispersées en contrebas. L’espace commun comprend un salon, une salle à manger, une cuisine, des salons extérieurs et une piscine de 10 mètres de long. Chaque villa possède sa propre suite, une terrasse sur le toit, un jardin et un balcon spacieux. L’échelonnement des villas offre aux résidents une vue privée sur le lever du soleil tandis que les chemins qui les traversent deviennent des espaces contemplatifs grâce aux briques développées exclusivement pour ce projet.

© Bien Alvarez

Plan – 1er, 2e et 3e étage

© Bien Alvarez

Le propriétaire souhaitait développer une brique porteuse qui pourrait également servir de finition nécessitant peu d’entretien pour sa maison. L’équipe SLIC a collaboré avec eux sur le pigment, la composition, l’imperméabilisation et la finition au marteau bouchardé. Le résultat est une brique de sol compressée d’origine locale qui peut être tournée dans diverses configurations et ne nécessite que peu ou pas d’entretien. Ces briques ont été largement utilisées sur tout le site, des murs d’enceinte aux marches d’escalier. Elles ont également été utilisées pour fabriquer une douche extérieure en enfilant simplement une conduite d’eau à travers les trous de la brique.

© Bien Alvarez

Les briques texturées ajoutent non seulement du caractère à la maison, mais sont également destinées à compléter la nature rugueuse qui entoure la propriété. L’aménagement paysager qui pourrait se fondre dans cette jungle existante a été prioritaire, avec des zones vertes placées tous les quelques mètres à l’intérieur et à l’extérieur. Il est intéressant de noter que depuis son achèvement, la Quarry House est devenue un sanctuaire pour les oiseaux et autres animaux, qui utilisent librement la piscine traitée naturellement comme source d’eau. Bien qu’il s’agisse d’une maison assez isolée, un grand soin a été pris pour offrir le confort de la vie urbaine, l’électricité et le chauffage sont fournis par l’énergie solaire et il y a une connexion Internet par satellite à la disposition des résidents.

© Bien Alvarez

Section

Les intérieurs complètent la simplicité de la forme, associant un sol en pierre calcaire assorti à des murs en plâtre à la chaux de couleur crème. L’utilisation extensive de la pierre calcaire dans les intérieurs est un clin d’œil au fait que le terrain sur lequel se trouve la maison est composé de sol calcaire. La majorité du mobilier a été fabriqué sur mesure, de la table à manger et de l’îlot de cuisine en pierre calcaire aux armoires et chaises revêtues de solihiya. L’agencement des espaces communs reflète le désir du client d’accueillir des réunions intimes, tous les espaces à l’exception du vestibule ayant des plafonds relativement bas (2,5 m) et utilisant un éclairage indirect. L’écoute était très importante et le projet est le résultat du suivi des conditions existantes du site et du respect de la nature entourant la propriété. La palette de matériaux clairsemée avec les saillies frappantes de la brique de terre comprimée complète cette maison loin de chez soi.