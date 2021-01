Kate Garraway a révélé que son premier Noël sans son mari Derek Draper était presque ruiné.

L’animatrice de Good Morning Britain, 53 ans, a déclaré que sa maison avait été inondée avant le grand jour.

Derek, également âgé de 53 ans, est hospitalisé depuis mars après avoir contracté un coronavirus, qui, bien qu’il s’en soit maintenant remis, a fait des ravages sur son corps.

Prenant à son compte Instagram le réveillon du Nouvel An, Kate a réfléchi à une saison festive « calamiteuse » alors que tout commençait à mal tourner.

Elle a partagé une photo du superbe sapin de Noël de la famille en disant qu’ils « l’ont traversé » grâce à un certain nombre de personnes qui sont venues à leur secours.







(Image: Tim Merry)









La mère de deux enfants, qui partage les enfants Darcey, 14 ans et Billy, 11 ans, avec Derek, a révélé qu’Emma Willis et Marks et Spencer avaient organisé leur dîner de Noël.

British Gas l’a aidée à se procurer un nouveau réfrigérateur-congélateur et Sky l’a triée avec WiFi et TV.

Kate a écrit: « Eh bien, nous sommes ici – #newyearseve – le dernier jour de l’année, peu seront désolés de voir le dos.







(Image: Tim Merry)



«J’ai été silencieux pendant un moment – passer Noël a été un défi, n’est-ce pas avec toutes les émotions qu’il suscite dans notre monde étrange et nulle part où les mettre vraiment – sauf dans l’espoir.

«Et il y a encore tellement d’espoir réel là-bas.

« Pas seulement dans les travailleurs de la santé et les chercheurs extraordinaires qui ont définitivement une lumière brillante pour l’avenir. Mais dans toutes les petites gentillesse.







(Image: James Gourley / ITV / Shutterstock)



«Nous avons eu quelques jours calamiteux avant Noël – mais nous avons réussi grâce à des personnes formidables.

«Les gars de @bondconstruction qui se sont littéralement mis à genoux avec moi pour faire sortir de l’eau après que nous ayons eu 2 fuites de tuyaux qui ont inondé notre maison.

« @emmawillisofficial & @marksandspencer qui se sont assurés que nous avions #gorgeousfood pour notre dîner de Noël alors que je ne pouvais pas avoir de créneau de livraison nulle part et les gars de @britishgas qui ont passé des heures au téléphone à m’aider à trouver un réfrigérateur et un congélateur pour mettre le nourriture dans.







(Image: ITV)



« Les gars de @skyhelp qui m’ont parlé de faire fonctionner notre WiFi et notre télé la veille de Noël.

« Votre gentillesse et votre esprit sont incroyables. Et tous @itv et @global pour leur soutien constant.

« Envoyer de l’amour et des câlins virtuels à tous ceux qui ont envoyé des messages – répandre l’amour est ce qui nous donnera à tous une très bonne année. »







(Image: Mirrorpix)



Kate n’a pas dit si elle avait réussi à voir Derek le jour de Noël.

Derek a été placé dans un coma provoqué après avoir été hospitalisé en mars pour un coronavirus.

Alors qu’il est maintenant indemne du virus, il a « fait des ravages » sur son corps.







(Image: NOUVELLES ET PHOTOS D’ENTREPRISE)



Cela lui a laissé le diabète et des trous dans les poumons et le cœur.

Les médecins ont averti Kate que Derek pourrait ne jamais se remettre des dommages causés à son corps.

Il s’est réveillé du coma en juillet, mais il est toujours sur un long chemin de guérison et reste à l’hôpital.