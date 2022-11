La maison de Kartik Aaryan est aussi géniale que lui ; voici la preuve

Le fandom BTS en Inde augmente de jour en jour. La performance de Dreamers de Jungkook a été regardée par le monde entier qui s’est connecté pour l’inauguration de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Même les personnes qui n’étaient pas fans de BTS ont dit que Dreamers était la meilleure chanson de football après Waka Waka de Shakira. L’ambiance de la chanson est magnifique. Maintenant, il est confirmé qu’un clip vidéo est également à venir pour les fans. BTS ARMY se fixe déjà des objectifs de streaming pour le Dreamers MV. Au milieu de tout cela, les fans indiens de BTS ont donné à Dreamers plus de 5 lakh streams le premier jour. Desimys est arrivé n ° 1 sur la liste devant le Mexique, l’Indonésie, le Brésil et les États-Unis. Regarde…

Top 10 des premiers pays pour les rêveurs sur Spotify : #1 Inde – 586 474 ? #2 Mexique – 384 328 #3 Indonésie – 353 245 #4 Brésil – 342 930 #5 États-Unis – 321 857 #6 Vietnam – 248 268 #7 Thaïlande – 210 967 #8 Philippines – 186 667 #9 Turquie – 165 968 #10 Pérou – 157 261 Est-ce que je suis en train de rêver????? ÉQUIPE BTS STREAM ??? (@btsstreamteamin) 21 novembre 2022

Ce ne sont pas seulement les Rêveurs de Jungkook. Les fans indiens de BTS ont également donné de très bons chiffres à l’album The Astronaut de Jin et Jack In The Box de J-Hope. Les ARMYs d’autres nations ont envoyé de l’amour à Desimys pour leurs efforts persistants malgré le fait qu’il n’y a pas eu de concert en Inde, et Weverse n’expédie même pas de marchandise en Inde.

BRO LA LUTTE QUE NOUS MENONS POUR REPERER LES GARÇONS CONTRE TOUS LES BOLLYWOOD, HOLLYWOOD, KOLLYWOOD ET TOUS LES TYPES D’AUTRES BOIS QUI EXISTENT? Spécialement sur YouTube, la vidéo la plus lamentable serait tendance?. Mina (@m7i7na) 22 novembre 2022

Je suis sur twt depuis 2018 et croyez-moi, les ARMYs indiens étaient très moins nombreux ici et nos numéros de streaming ont considérablement augmenté en cas de pandémie et nous continuons de compter, nous avons eu une performance impressionnante depuis 2 ans ! Et tout est bio, pas à cause de notre population ! Je suis tellement fier de nous ! ? kash ( ) (@KVimnida) 22 novembre 2022

Jungkook de BTS a été la seule grande célébrité à se produire au stade Al Bayat du Qatar pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il a été rejoint par Fahad Al Kubaisi et Morgan Freeman. The Dreamers MV a excité les fans de BTS dans le monde entier et comment.