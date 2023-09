Les républicains de la Chambre ont obtenu des documents montrant que Hunter Biden a utilisé l’adresse de son père pour les paiements chinois

Les législateurs américains ont obtenu des relevés bancaires montrant que la résidence personnelle du président Joe Biden dans le Delaware était indiquée comme adresse du bénéficiaire sur deux transferts que son fils a reçus de ressortissants chinois au cours de l’été 2019.

Les paiements à Hunter Biden se sont élevés à 260 000 dollars, dont une grande partie provenait du responsable du Parti communiste chinois (PCC), Jonathan Li, a annoncé mardi le comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, contrôlé par les républicains. Joe Biden, qui était candidat à la présidence au moment des transferts, a rencontré Li alors qu’il était vice-président américain et a écrit des lettres de recommandation universitaire pour aider le fils et la fille du dirigeant chinois à être admis dans les universités américaines en 2017.

« Les relevés bancaires ne mentent pas, mais le président Joe Biden si. » Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Kentucky), a déclaré dans un communiqué. Il a souligné que le président avait faussement insisté sur le fait que sa famille n’avait jamais reçu d’argent de Chine, et il a souligné que Hunter Biden ne vivait pas dans la maison de son père au moment où il l’utilisait comme adresse de bénéficiaire pour ses virements bancaires chinois.

« Une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord est que la Chine constitue une menace pour les États-Unis, et nous avons ici davantage de preuves que la famille Biden reçoit des millions et des millions de dollars de notre pays adversaire pour on ne sait quoi », a-t-il ajouté. Comer a dit dans un Fox News entretien. « Les Biden n’ont jamais dit ce qu’ils avaient fait pour recevoir l’argent. »

Les Républicains de la Chambre ont lancé une enquête de destitution contre le président Biden au début du mois, affirmant qu’il avait supervisé une « culture de corruption ». Les allégations de trafic d’influence de la part de la famille Biden ont fait surface pour la première fois en octobre 2020, trois semaines seulement avant l’élection présidentielle, mais le rapport explosif a été censuré par les plateformes de médias sociaux et rejeté comme « Désinformation russe » par les médias traditionnels.

Li, un banquier d’investissement chinois qui a contribué au pionnier du secteur du capital-investissement dans le pays, a organisé une réunion avec Joe Biden lors de la visite de celui-ci à Pékin en 2013. Hunter Biden a accompagné son père lors du voyage et aurait aidé à organiser la rencontre avec Li. Dix jours après cette visite, une licence commerciale a été délivrée pour un nouveau fonds d’investissement dirigé par Li. Hunter Biden figurait sur la liste des membres du conseil d’administration du fonds.

Abbe Lowell, avocat de Hunter Biden, a déclaré mercredi à CBS News que les virements bancaires de 2019 provenaient de prêts que son client avait contractés contre son investissement dans le fonds chinois BHR Partners. Il a déclaré que Hunter Biden avait utilisé l’adresse de son père parce qu’il avait alors indiqué la résidence sur son permis de conduire.

Comer a fait valoir que les Américains méritent de meilleures réponses concernant les relations commerciales de la famille Biden avec la Chine, ce que le président avait précédemment nié. « L’abus de la fonction publique par Joe Biden pour le gain financier de sa famille menace notre sécurité nationale. » a déclaré le législateur. « Qu’ont fait les Biden avec cet argent de Pékin ? Les Américains exigent et méritent des comptes pour la corruption du président Biden et de la Première famille.»

