La maison de Houston, «  au centre de l’affaire de trafic d’êtres humains  », est éclaircie par les flics alors que de possibles victimes sont emmenées sur des civières

Les flics de HOUSTON auraient déplacé plus de 90 immigrants sans papiers hors de la résidence de Chessington Drive avec un homme transféré dans une ambulance.

La police les a trouvés entassés dans la maison à deux étages vendredi matin dans une possible affaire de trafic d’êtres humains, selon l’Associated Press.

La police de Houston n’a pas pu confirmer ou nier si des arrestations avaient été effectuées lorsqu’elle avait été contactée par The Sun et a déclaré qu’elle avait été remise à la sécurité intérieure.

Un voisin a déclaré à Click2Houston.com, une filiale de NBC, qu’il n’y avait aucune «tendance à ce qui se passe» dans la maison.

«Je marche sur cette route quand je marche habituellement. C’est un quartier calme. C’est pourquoi nous sommes ici », a déclaré la propriétaire Wanda Andrews.

Les flics répondaient initialement à un rapport d’enlèvement à l’adresse lorsqu’ils ont trouvé la masse de personnes.

L’officier Edwards a déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils avaient reçu un appel concernant des allégations d’enlèvement potentiel jeudi soir et que les unités d’homicide travaillaient pour localiser l’emplacement.

Les enquêteurs considèrent maintenant l’incident comme un cas possible de trafic d’êtres humains.

Sur plus de 90 habitants, Edwards a déclaré qu’il n’y avait pas d’enfants et que le plus jeune avait « au début de la vingtaine ». La personne la plus âgée avait « la trentaine supérieure », a-t-il ajouté.

Il a ajouté qu’il y avait environ cinq femmes et que les autres étaient des hommes.

La police a déclaré que plusieurs des personnes avaient probablement Covid et que certaines présentaient des symptômes tels que ne pas pouvoir, sentir ou goûter et avoir de la fièvre.

Ils sont prêts à faire des tests Covid rapides et gardent les personnes à l’intérieur de la résidence, a déclaré Edwards.

Il a ajouté que certaines personnes pourraient devoir être mises en quarantaine en fonction du nombre de cas positifs.

Mis à part les symptômes de Covid, Edwards a déclaré que personne ne semblait être physiquement blessé.

Les flics ont dit que les gens étaient tous « blottis ensemble » dans leurs « vêtements basiques » sur deux étages de la maison.

Aucune des personnes n’était ligotée, a déclaré Edwards, et étaient toutes simplement assises l’une à côté de l’autre.

Quand la police est arrivée, elle a fourni aux gens de la nourriture et de l’eau car ils leur ont dit qu’ils « n’avaient pas mangé depuis un moment ».

Les voisins n’ont pas signalé avoir vu quoi que ce soit de suspect avant la découverte, ont déclaré les flics.