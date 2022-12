La maison de Griner, mais les joueurs de la WNBA sont toujours en compétition à l’étranger

Brittney Griner est de retour aux États-Unis après une ardue saga de 10 mois en Russie. Pourtant, près de la moitié de ses pairs de la WNBA ont choisi de concourir à l’étranger cet hiver pour compléter leurs revenus.

Aucun ne joue en Russie, pour des raisons évidentes – l’épreuve de Griner et la guerre en cours du pays avec l’Ukraine – mais 67 des 144 joueurs de la ligue se trouvent en Australie, en Turquie, en Italie et dans une demi-douzaine d’autres pays.

“Nos joueurs vont faire ce qu’il y a de mieux pour eux en consultation avec leurs familles et leurs agents”, a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert. « Et nous sommes certainement là pour les aider à réfléchir aux risques de sécurité et à des choses comme ça. Je pense que vous voyez des joueurs profiter d’autres opportunités, et nous allons certainement leur offrir plus d’opportunités de faire des choses avec la ligue pendant l’intersaison et de maintenir l’élan autour du grand jeu qu’ils mettent sur le terrain chaque année. .”

Griner, All-Star du Phoenix Mercury et double médaillée d’or olympique, a été arrêtée après son arrestation à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février pour possession de drogue alors qu’elle retournait en Russie pour jouer pour son équipe à l’étranger. Elle a été reconnue coupable et condamnée à neuf ans de prison en Russie avant que les États-Unis et la Russie ne procèdent jeudi à un échange de prisonniers de haut niveau qui lui a permis de rentrer chez elle.

Griner n’a pas parlé publiquement ni annoncé ses projets de carrière depuis sa libération. Mais si elle voulait retourner sur le terrain, elle serait accueillie par la WNBA, le Mercury et USA Basketball.

Engelbert a déclaré qu’elle donnerait à Griner et à sa famille un peu d’espace et de temps avant toute discussion sur le retour dans la ligue, dont la saison commence le 19 mai. pourrait être utile au centre dominant.

Jouer à l’étranger rapporte des salaires à une poignée de joueurs de la WNBA dépassant le million de dollars. C’est une alternative lucrative aux accords de marketing que la WNBA propose aux joueurs de rester aux États-Unis pendant l’intersaison et de promouvoir la ligue. les meilleurs joueurs comme Griner peuvent désormais gagner 700 000 $ en tenant compte de toutes les sources de revenus possibles offertes par la WNBA.

Mais il est indéniable que la disparité de rémunération entre les basketteurs professionnels masculins et les basketteuses professionnelles – y compris Griner – est encore importante. Les meilleurs salaires des joueurs de la WNBA sont bien inférieurs au salaire minimum d’environ 953 000 $ pour les joueurs de la NBA (à l’exclusion de ceux sous contrat bilatéral) pour diverses raisons, principalement la différence de marges bénéficiaires et de droits médias.

Les revenus de la NBA ont dépassé les 10 milliards de dollars pour la première fois la saison dernière, et la ligue a un contrat télévisé de 24 milliards de dollars sur neuf ans. Son prochain, qui devrait démarrer vers 2025, devrait valoir beaucoup plus. La WNBA ne publie pas publiquement ses chiffres de revenus.

Les joueurs de la WNBA n’ont jamais demandé à faire la même chose que leurs homologues de la NBA – ils reconnaissent que c’est impossible – mais ont demandé une part égale des revenus.

Ainsi, les joueuses de la WNBA regardent en dehors des États-Unis, et la Turquie est devenue la principale destination de cet hiver avec près de deux douzaines d’entre elles qui y jouent. Les meilleurs joueurs peuvent gagner quelques centaines de milliers de dollars en jouant en Turquie, soit bien moins que ce qu’ils pourraient gagner en Russie.

Breanna Stewart, qui joue pour le Seattle Storm, a choisi de jouer en Turquie car c’était plus proche de la famille de sa femme en Espagne.

“Vous voulez avoir un meilleur style de vie, une meilleure expérience hors du terrain et continuer à apprécier les autres pays”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press lors de la Coupe du monde FIBA ​​en septembre.

Lors de la dernière intersaison, 73 joueurs de la WNBA sont allés à l’étranger. Il y a cinq ans, c’était environ 90 joueurs. La baisse indique les options croissantes aux États-Unis, en particulier avec les accords de marketing, qui, selon Englebert, ont triplé cette année.

“Les propriétaires ont vraiment intensifié du côté de la rémunération des joueurs dans ce cycle de négociation collective”, a déclaré Engelbert lors de la finale de la WNBA, “et je pense que le genre de contrepartie pour cela était la priorisation, se présentant à temps pour notre saison. ”

Les joueurs peuvent également participer à la ligue Athletes Unlimited, qui a débuté l’année dernière aux États-Unis. La saison de cinq semaines compte 13 joueurs de la WNBA signés pour cette année, contre deux lors de l’année inaugurale de la ligue.

Doug Feinberg, Associated Press