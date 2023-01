La maison de Drake à Los Angeles cambriolée, un suspect capturé

Un cambrioleur a récemment fait irruption dans la maison de Drake à Los Angeles et a été capturé alors qu’il tentait de s’enfuir avec les biens du rappeur.

Pas plus tard que la semaine dernière, le rappeur était de meilleure humeur alors qu’il emmenait des fans inconditionnels dans le passé lors de spectacles consécutifs au célèbre Apollo Theatre.

La foule a eu droit à une ouverture presque parfaite avec Drizzy donnant le coup d’envoi du spectacle en interprétant “Over My Dead Body” avant que Dipset ne se réunisse sur scène les deux nuits. Alors que Drizzy travaillait dans le domaine de la manutention routière, un criminel rôdait chez lui à Los Angeles.

L’année dernière, Drake a perdu 75 millions de dollars pour acheter une nouvelle propriété de 10 chambres à Los Angeles au chanteur Robbie Williams. Peu de temps après l’achat, un intrus a été arrêté après s’être présenté en affirmant que Drake était son père, et maintenant selon TMZ, le domaine a connu un autre intrus. Cette fois, cependant, la personne cherchait des objets de valeur.

Le point de vente rapporte que le suspect serait entré par effraction et aurait alerté la sécurité en le faisant. La sécurité a appelé la police et les a alertés que le cambrioleur avait quitté la maison en portant quelque chose dans le processus. La police a fouillé le quartier et après quelques heures, a trouvé l’homme et l’a rapidement transféré au slammer.

Drake n’était pas chez lui à ce moment-là.