La maison de Dixon « gravement endommagée » lors de l’incendie de samedi – Shaw Local

DIXON – Un incendie de maison fait toujours l’objet d’une enquête à la suite d’un incendie en fin de matinée samedi.

Selon un communiqué de presse envoyé dimanche par le chef adjoint Dave Lohse. les pompiers ont été dépêchés à 11 h 34 au 705 N. Ottawa et ont trouvé un «feu nourri» à l’extérieur du coin nord-est de la maison de deux étages et dans ses avant-toits.

« Tous les occupants ont quitté la maison en toute sécurité », indique le communiqué. «Les équipages ont éteint le feu à l’extérieur de la structure et ont trouvé une extension dans le grenier. Le feu a été éteint peu de temps après et réparé. Il y a eu d’importants dommages à l’extérieur de la structure, au grenier et à la chambre nord-est de la maison.

L’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête par le prévôt des incendies de l’État de l’Illinois. Le service d’incendie de la ville de Dixon a été assisté par le service d’incendie rural de Dixon, Advance EMS, le service d’incendie de Rock Falls, le service d’incendie de Sterling, le service d’incendie de l’Oregon, CGH EMS, le service d’incendie de Polo, Polo EMS et le service de police de Dixon.

Les occupants de la maison sont assistés par la Croix-Rouge, selon le communiqué.