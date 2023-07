La maison de Damsn Idris à Los Angeles cambriolée plus tôt ce mois-ci

Les suspects dans cette affaire auraient fait plus de dégâts en entrant par effraction et en volant le coffre-fort que ce qu’ils ont ramené à la maison, les sources de TMZ affirmant qu’il en coûtera environ 2 000 $ pour réparer la porte cassée.

Maintenant, LAPD enquête sur l’incident, et les flics seraient en train d’examiner les caméras de sécurité de la maison et de vérifier les vidéos des voisins. Pour l’instant, aucune arrestation n’a été effectuée.

La nouvelle du cambriolage de la maison de Damson survient après que la mère de Beyoncé, Tina Knowles, a été victime du même crime. Dans cette affaire, les voleurs ont également pris un coffre-fort, mais malheureusement pour Knowles, les effets personnels qu’elle contenait avaient beaucoup plus de valeur, avec TMZ signalant plus d’un million de dollars en espèces et des bijoux manquaient.

La même histoire vaut pour l’homme de 69 ans, qui était hors de la ville lorsque l’incident s’est produit : aucune arrestation n’a été effectuée, pour l’instant.