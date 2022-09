La maison de Crystal Lake est devenue inhabitable jeudi après un incendie – Shaw Local

Un incendie à Crystal Lake non constitué en société jeudi a rendu une maison inhabitable et a entraîné la perte d’un garage et de deux véhicules, ont déclaré des responsables.

Le service d’incendie de Crystal Lake a répondu à l’incendie à 15 h 19 jeudi dans le bloc 7500 de Briarwood Road. Lorsque les pompiers sont arrivés, le garage a été englouti et le feu s’est propagé dans une maison, selon un communiqué de presse de jeudi.

L’incendie a été maîtrisé peu après 16 heures et sa cause est toujours sous enquête, indique le communiqué. Il n’y a pas eu de blessés. Jusqu’à ce que des réparations puissent être faites, la maison est inhabitable. Les dommages sont estimés à environ 200 000 $.

Une demande d’aide via le système d’alarme Mutual Aid Box a été lancée, indique le communiqué. Plusieurs autres services d’incendie, ainsi que le bureau du shérif du comté de McHenry, ont apporté leur aide.

La Croix-Rouge américaine aide les occupants avec un abri et d’autres besoins, indique le communiqué.