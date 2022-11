La maison de couture quitte Twitter — RT Games & Culture

La maison de couture de luxe Balenciaga est devenue la première grande marque de vêtements à supprimer son compte Twitter depuis l’acquisition de la plateforme par le milliardaire Elon Musk à la fin du mois dernier. La société basée à Paris n’a fait aucun commentaire sur le déménagement, mais a confirmé lundi la suppression du compte sur le site d’actualités Business of Fashion.

Des célébrités, dont le mannequin Gigi Hadid et la star de la télévision Shonda Rhimes, ont également supprimé leurs comptes depuis que Musk a annoncé une série de changements sur la plate-forme, notamment un abonnement de vérification mensuel, une réduction importante du personnel, une pression pour “la liberté d’expression,” et ont signalé des plans pour ramener un certain nombre de comptes interdits, comme celui de l’ancien président américain Donald Trump.

Dans un coup supplémentaire pour Twitter, des sociétés telles que General Motors et Dyson ont cessé d’investir dans la publicité sur la plate-forme par crainte d’une modération de contenu plus faible, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les annonceurs d’éviter d’être liés à des discours de haine et à la désinformation.

L’un des changements qui a suscité le plus d’inquiétude chez les utilisateurs est l’introduction d’un abonnement mensuel afin de recevoir une coche bleue – un signe d’authentification sur le site. Avec toute personne capable de payer 8 $ par mois pour recevoir la marque, un certain nombre de faux comptes se faisant passer pour de grandes marques, des officiels et des célébrités ont commencé à apparaître, y compris des imitations de Musk lui-même.















Le milliardaire a même été menacé par un sénateur américain, après qu’un journaliste du Washington Post ait pu créer un compte Twitter vérifié se faisant passer pour l’officiel. “Twitter doit expliquer comment cela s’est produit et comment éviter que cela ne se reproduise”, a écrit le démocrate du Massachusetts Edward Markey, accusant Musk de “faire passer les profits avant les gens et sa dette plutôt qu’arrêter la désinformation.”

Après que Musk ait suggéré que la raison pour laquelle quelqu’un a pu créer un faux compte du sénateur était parce que son “le vrai compte sonne comme une parodie,” Markey a lancé un avertissement sévère au magnat en disant : “Réparez vos entreprises, ou le Congrès le fera.”

Musk a acquis Twitter dans le cadre d’une prise de contrôle de 44 milliards de dollars qui s’est achevée à la fin du mois dernier. Depuis lors, il a licencié la majeure partie de la chaîne de direction ainsi que plusieurs milliers d’employés – près de 50 % des effectifs de l’entreprise – ainsi qu’un certain nombre de sous-traitants des départements de modération de contenu, immobilier et marketing de Twitter.

Le milliardaire a expliqué ses actions en déclarant que l’entreprise était devenue trop gonflée de personnel au fil des ans et que pour réussir, elle devait être en mesure de générer des bénéfices. Il a également exprimé l’espoir que Twitter pourrait devenir un « place publique numérique commune », et a souligné l’importance de lutter contre la censure partisane excessive sur la plateforme.