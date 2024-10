La maison de couture italienne Missoni est à l’origine du tout nouveau développement de condos à Toronto

La marque de mode italienne de luxe Missoni fait enfin son entrée à Toronto, mais pas de la manière qu’on pourrait le penser. La maison de couture de plus de 70 ans a opté pour l’immobilier plutôt que pour le shopping avec le lancement d’une tour résidentielle de luxe qui prétend allier haute couture et vie urbaine.

S’élevant sur 68 étages au-dessus du Garden District, le bâtiment de condominiums et d’hôtel devrait être construit au 225 Jarvis St., le site du Grand Hotel, démoli depuis. Missoni annoncé le nouveau développement, Missoni Sky, en partenariat avec la société torontoise Amexon Development Corporation, s’engageant à créer une tour « inspirée de la mode » qui établira une nouvelle « référence mondiale » pour les développements à influence créative.

Si vous vous demandez comment une tour de condos peut s’inspirer du design d’une maison de mode, Missoni a déclaré qu’il y aurait des éléments du style signature de la marque dans tout l’intérieur et l’extérieur de la propriété. Les fans de la maison de couture italienne sauront que ses créations sont immédiatement reconnaissables à son motif en zigzag emblématique et à ses couleurs vives, et la nouvelle tour présentera ces éléments dans tout, du des halls d’entrée et des toits-terrasses aux commodités et intérieurs des résidences.

Les maquettes de la nouvelle tour montrent le motif en zigzag et les textiles inspirés de Missoni sur tout, du mobilier aux œuvres d’art du hall et des espaces de restaurant en passant par le design intérieur des résidences.

Missoni Sky devrait abriter 795 unités en copropriété, qui émergeront d’un podium en brique de huit étages comprenant un hôtel-boutique de 177 unités, des restaurants et des espaces de vente au détail. La tour résidentielle, qui se rétrécit à mesure que le bâtiment s’élève, présente un extérieur en verre et en acier offrant une vue panoramique sur le lac Ontario. Les futurs résidents peuvent s’attendre à des fenêtres du sol au plafond, des comptoirs en quartz et de vastes terrasses, ainsi qu’à des équipements comprenant des jardins zen, des toits-terrasses, des piscines d’eau salée intérieures et extérieures, des terrains de jeux, des clubs de fitness et même un bar à jus.

Avec cette proposition ambitieuse à l’esprit, Missoni doit encore franchir un obstacle majeur : actuellement, le bâtiment n’a obtenu une autorisation de zonage que pour 49 étages. L’équipe à l’origine du projet préparera une demande auprès de la Ville pour augmenter la hauteur autorisée à 68 étages.