La maison de campagne féerique du directeur créatif de Inside Coach, Stuart Vevers

Quoi qu’il en soit, dès qu’il a traversé ce petit pont et vu l’endroit, il a été conquis. « La plupart des gens n’en voulaient pas – c’est si petit et il fallait y faire des travaux – mais j’ai été charmé. Nous avons conservé l’empreinte des pièces autant que possible – c’était plutôt une restauration – et nous n’avons pas travaillé avec un architecte, mais avec un constructeur local : je trouve plus intéressant de mettre la main à la pâte. » Les fenêtres, bien que rafraîchies, ont les mêmes cadres en bois qu’il y a environ 80 ans ; les faux plafonds ont été bannis ; et maintenant les avant-toits inclinés arborent, dans deux cas, des lustres en bois de cerf vintage légèrement effrayants.

Lorsque la superficie totale de la maison dépasse à peine les 1 000 m² (en toute honnêteté : elle est située sur 40 hectares vallonnés), la visite de la maison ne prend pas longtemps. Cela dit, la magie réside dans les détails, comme avec les lits à baldaquins Jenny Lind dans la chambre que partagent River et Vivienne, qui étaient fournis avec la maison. « Je voulais que notre maison soit amusante, divertissante et heureuse pour eux », déclare Vevers. Je lui demande si les jumeaux s’entendent bien, et il me répond que même s’ils peuvent être ennemis, il les trouve parfois blottis dans un lit, se racontant des histoires.

La plupart des autres meubles de la maison ont été trouvés dans des magasins d’antiquités ou sur des marchés aux puces. Le marché aux puces Elephant’s Trunk, que le couple fréquente régulièrement, se trouve à quelques minutes en voiture. Les tableaux floraux de la chambre principale ont été découverts sur Shelter Island. Le tapis à crochets du hall d’entrée portant la date de 1937 a été déterré dans le Massachusetts. Une paire de lampes en verre rose Bristol du XIXe siècle dans le salon ne demande qu’à être brisée par la main d’un enfant de quatre ans, mais Vevers ne s’inquiète pas : il est important pour lui que les jumeaux grandissent entourés de beauté. « Les enfants remarquent les endroits bien entretenus », explique Seidler, qui ajoute que les inévitables petites tragédies deviendront simplement des histoires dans la vie de la maison.