La maison de Beverly Hills du photographe Melvin Sokolsky

Que disent les œuvres emblématiques de Mia Farrow, Natalie Wood, Twiggy et Ricardo Montalbán ?Cuir corinthien« Quelles sont les publicités pour Chrysler dans les années 1970 ? Melvin Sokolsky, le regretté, grand et très imaginatif photographe de mode surréaliste et réalisateur de publicités télévisées acclamé qui a non seulement réalisé des portraits de certaines des plus grandes stars d’Hollywood et créé des séances de mode innovantes pour Harper’s Bazaar, Vogue et Le New York Times, mais a remporté 25 Clio Awards pour ses nombreuses missions publicitaires.

Sokolsky était apprécié pour avoir apporté une approche surréaliste à ses photographies de mode. Melvin Sokolsky©

Dans les années 1970, le natif de New York était basé sur la côte ouest où il a acquis un cottage isolé de style campagnard anglais dans les contreforts de Benedict Canyon à Beverly Hills. deux ans après sa mort à l’âge de 88 ans, son sanctuaire privé bien-aimé est vendu par son fils Bing Sokolsky pour un peu moins de 7 millions de dollarsLa maison à flanc de colline en forme de boomerang, construite à l’origine en 1939 et conçue par l’artiste et architecte Frédéric Barienbrock pour une actrice de cinéma muet, selon le matériel marketing, est répertoriée avec Susan Andrews et Martin Withrow de Compass.

A un kilomètre et demi du Beverly Hills Hotel et nichée dans l’ombre sud de la demeure avant-gardiste de Michael Ovitz, la résidence du photographe autodidacte est cachée derrière des grilles en fer au bout d’un cul-de-sac endormi. Bien moins théâtrale que certaines de ses séances photos de mode les plus mémorables, comme celles dans lesquelles les mannequins apparaissent suspendues au-dessus de Paris dans des sphères translucides, la maison est imprégnée d’un style traditionnel décontracté.

Le bureau lambrissé dispose d’une cheminée en pierre contemporaine et d’un accès à une terrasse enveloppante. Shad Yassini / No22 Media

Cependant, de nombreux éléments répartis sur les 3 200 m² de la maison de cinq chambres et trois salles de bain et demie témoignent de l’imagination débordante de Sokolsky. Parmi eux, un plafond peint comme un ciel légèrement nuageux dans le hall d’entrée et une salle d’eau bordée de peintures murales inspirées d’Edgar Degas.

Le salon est doté d’une cheminée en pierre de style baronial et d’étagères encastrées. La salle à manger offre une vue imprenable sur les toits de Century City qui dépassent la cime des arbres. La cuisine est dotée de comptoirs en bois rustique et d’appareils électroménagers de qualité commerciale. Comme le salon, un bureau confortable lambrissé de bois avec cheminée s’ouvre sur une terrasse couverte qui longe l’arrière de la maison avec vue sur le lever et le coucher du soleil.

Les fenêtres à meneaux encadrent des vues panoramiques sur l’horizon depuis presque toutes les pièces de la résidence des années 1930. Shad Yassini / No22 Media

Les chambres sont nichées au niveau inférieur. Il y a deux petites chambres et une salle de bain commune accessible par leur propre escalier juste à côté de la cuisine, tandis qu’un autre escalier mène du hall d’entrée à une grande paire de chambres avec salle de bain qui flanquent une bibliothèque convertible en une autre chambre. La plus grande suite parentale, la principale, comprend une salle de bain spacieuse et moderne et un immense dressing, ainsi qu’un dressing séparé.

Les deux plus grandes chambres s’ouvrent sur une grande terrasse en briques, et la parcelle à flanc de colline de 18 000 pieds carrés comprend également une terrasse inférieure ensoleillée avec une élégante piscine ovale, bien que non actuellement remplie.

