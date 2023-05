La maison de Bandra de Parineeti Chopra décorée de lumières avant ses fiançailles supposées avec Raghav Chadha

Parineeti Chopra avec Raghav Chadha. Un aperçu de la maison de Parineeti (à droite)

Les rumeurs autour de l’actrice Parineeti Chopra et du chef politique du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, se renforcent de jour en jour. Apparemment, le couple se fiancerait le 13 mai, et il semblerait que la maison de l’actrice soit déjà décorée pour les festivités précédant le mariage.



Le photographe médiatique Viral Bhayani a partagé une vidéo sur son Instagram qui a capturé la résidence d’un Chopra décoré, brillant de lumières oranges. Parineeti vit dans un appartement à Bandra, Mumbai. Et la vidéo partagée par Viral Bhayani affirme que la maison décorée est celle de l’actrice. La photographe a partagé la vidéo avec la légende : « Avant ses fiançailles, son appartement à Mumbai a été illuminé. #parineetichopra. FOUDRE À LA MAISON PARINEETI CHOPRA À BANDRA. »

Voici la vidéo





Selon les médias, les fiançailles de Parineeti et Raghav seront une cérémonie traditionnelle, tenue à Kapurthala House, Connaught Place à Delhi. La cérémonie aura lieu en soirée. Pour l’occasion spéciale, il a été rapporté que le couple porterait des tenues de couleur assortie. Parineeti portera une tenue indienne de Manish Malhotra. On dit aussi que les festivités à facturer une affaire intime avec un nombre limité d’invités.

Dès la mise en ligne de la vidéo, plusieurs internautes ont remarqué la décoration, et on leur assure que Parineeti va se marier. Un internaute a écrit : « Chalo ab shaadi to pakki hai (d’accord, maintenant leur mariage est arrangé). » Un autre internaute a écrit : « Chalo enfin shadi hone wali hai (Hélas, le mariage est en cours). »

Le couple est parfois aperçu lors de dîners, et même dans les aéroports. Mardi, Parineeti est arrivée à Delhi avec Raghav, ce qui a encore renforcé les rumeurs de fiançailles. Côté boulot, Parineeti sera bientôt aux côtés de Diljit Dosanjh dans Chamkila d’Imtiaz Ali. Elle retrouvera également sa co-star de Kesari, Akshay Kumar dans Capsule Gill.