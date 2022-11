La maison de “A Christmas Story” est à vendre

Si vous voulez posséder la “maison la plus naturelle sur le thème des vacances” au monde, la maison du conte classique A Christmas Story est mise en vente.

La maison de Cleveland, située au 3159 W. 11th street, ne sera pas vendue au plus offrant, mais plutôt à quelqu’un qui est “la bonne personne” pour diriger l’entreprise et qui veut posséder un morceau d'”Americana nostalgique”. propriétaire Brian Jones dit 3News Cleveland. Aucun prix n’a été indiqué pour la vente.

Ce n’est pas seulement la maison Parker qui est à vendre, mais plutôt un campus entier de plusieurs propriétés, y compris un musée, une boutique de cadeaux, la “maison du voisin” et plus encore, s’étendant sur 1,3 acre. La Histoire de Noël campus est répertorié par Chad Whitmer chez Hoff & Leigh.

La maison de l’Ohio est ouverte au public toute l’année et propose des nuitées pour les fans inconditionnels à la maison principale de Christmas Story et à la maison Bumpus. C’est classé quatrième pour les meilleures attractions à Cleveland sur Tripadvisor et dit qu’il a 75 000 visiteurs par an, ainsi que beaucoup plus à la boutique de cadeaux.

Il y a même un livestream de la maison vous pouvez vérifier si vous vous sentez nostalgique des bouffonneries de Ralphie et de sa famille, et un message du annonce eBay originale de 2004 vendre la maison de l’Ohio pour 99 900 $.

Une suite du favori des fêtes de 1983 fait ses débuts sur HBO Max le 17 novembre.