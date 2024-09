La maison de 300 pieds carrés / HnP Architects

© coupe.idam

+ 20





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

900 pi²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Architectes principaux :



Preethi RS, Sadam Hussain K



© coupe.idam

Description textuelle fournie par les architectes. Une petite taille de terrain ne doit jamais être une excuse pour faire des compromis sur une bonne architecture. Le client de cette résidence a reçu un terrain de 12′ x 22′ en partage après la démolition de sa propriété ancestrale. Les exigences étaient d’avoir deux unités commerciales au rez-de-chaussée et une unité domestique sur chacun des deux autres étages. Située dans l’un des quartiers les plus animés de Tiruchirappalli, cette résidence, située dans une zone mur à mur, a dû faire face à de nombreux défis dès la phase de conception.

© coupe.idam

Section AA

© coupe.idam

© coupe.idam

Les architectes ont décidé de construire une structure qui serait reliée à la rue depuis tous les niveaux sans compromettre la fonction des espaces intérieurs. Chaque étage a été conçu dans un souci de flexibilité spatiale, avec moins de murs pleins à l’intérieur. mince Le siège, conçu pour être à côté de la route, offre un endroit confortable et accueillant pour s’asseoir et observer l’activité quotidienne de la rue. L’escalier reliant les deux étages supérieurs au rez-de-chaussée est partagé avec la parcelle voisine.

© coupe.idam

Plan – Rez-de-chaussée

© coupe.idam

Le premier étage comprend un salon, un plan de travail, une chambre, des toilettes communes et un balcon. Le mur jaali de cet étage, avec ses briques disposées en diagonale, offre une intimité adéquate tout en donnant sur la rue. L’espace balcon offre une vue dégagée sur la rue en contrebas et sert également d’espace utilitaire pour le matériel de blanchisserie. Au deuxième étage, un espace tampon à l’entrée s’ouvre sur un salon avec une cuisine ouverte. Une porte pliante coulissante entre le salon et la chambre offre une flexibilité lors d’occasions spéciales. Le coin toilettes est situé à l’écart de la chambre, avec une salle de bain située près de l’espace lit. Les espaces de rangement des combles aux premier et deuxième étages sont situés au-dessus des toilettes et des salles de bain, maintenant l’ouverture minimale disponible des espaces.

© coupe.idam

Avec un terrain de 300 pieds carrés, où chaque centimètre doit être utilisé de la manière la plus fonctionnelle possible, la partie esthétique des espaces a été laissée aux matériaux de construction primaires eux-mêmes. Des murs en briques apparentes aux murs intérieurs enduits de chaux, et du sol en terrazzo au sol en oxyde de ciment, presque tous les matériaux ont eu la liberté de mettre en valeur leur aspect brut. Du bois récupéré a été utilisé pour les cadres de portes et de fenêtres, et des pièces de moteur usagées, comme des pignons de chaîne, ont été réutilisées pour les grilles de fenêtre afin de célébrer la lumière qui entre.

© coupe.idam

Le vrai défi – Les architectes et les clients se sont engagés à minimiser l’utilisation de sources d’énergie artificielles pour l’éclairage et la ventilation pendant la journée, ce qui est courant dans d’autres bâtiments du quartier. Cependant, les caractéristiques de la rue mur à mur limitaient les possibilités de lumière naturelle et de ventilation. Les murs est et ouest du bâtiment étant partagés avec les voisins, les seules options pour la lumière naturelle et l’air provenaient des directions nord et sud. Des fentes murales, des claires-voies et des ouvertures de puits de lumière ont été prévues sur les trois étages pour assurer une quantité adéquate de lumière naturelle dans les espaces intérieurs. Le jaali en briques sur la façade nord agit non seulement comme un élément dramatique mais assure également une ventilation transversale efficace, complétée par des fenêtres sur la façade sud. La disposition des briques est inclinée vers l’ouest, reflétant les valeurs culturelles de l’utilisateur et reconnaissant la mosquée voisine située à l’ouest. Dans une rue où même un deux-roues est difficile à conduire, la phase de construction a été aussi difficile que la phase de conception, en particulier pour accueillir des véhicules de construction et mélanger des ingrédients humides.

© coupe.idam

© coupe.idam

—Cette conception brute et honnête remet en question la croyance locale selon laquelle l’architecture a toujours besoin d’éléments sophistiqués. Elle montre que même un bâtiment simple et quotidien peut être magnifiquement réalisé avec une planification réfléchie et des matériaux de base.