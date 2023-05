La maison Brady Bunch est à vendre. Le posséder, c’est comme « vivre dans l’émission de télévision », déclare l’agent immobilier

Comme ça arrive6:10Vous pourriez posséder la maison Brady Bunch – pour seulement 5,5 millions de dollars US

À 5,5 millions de dollars américains (environ 7,5 millions de dollars canadiens), la maison de la famille Brady Bunch est « un vol », selon l’agent immobilier Danny Brown.

« C’est inestimable », a-t-il déclaré Comme ça arrive hôte invité Helen Mann. « Le prochain propriétaire sera l’intendant de cette propriété emblématique. »

En 2018, la chaîne de télévision HGTV a acheté la maison de Los Angeles qui a été filmée pour des plans extérieurs sur la sitcom américaine classique Le groupe Bradyqui a duré cinq saisons dans les années 1970.

Il a lancé leur série Une Rénovation Très Brady, où les membres survivants de la distribution de Brady Bunch se sont réunis pour rénover leur maison de télévision.

Vendue pour environ 7,5 millions de dollars canadiens, la maison du milieu du siècle a été convertie en une réplique de l’ensemble utilisé par le spectacle.

La liste, gérée par Boussole Immobilier et vendu par Brown, est un « morceau de l’histoire de la sitcom américaine ».

Une copie exacte de l’émission télévisée sera incluse dans l’achat, selon Brown.

« Vous avez l’impression de vivre dans l’émission de télévision lorsque vous traversez cette maison », a-t-il déclaré.

La maison est « shaggy-chic », a déclaré Brown. (Anthony Barcelo/Compass Real Estate)

Les photos de la maison sur la liste en ligne de Compass présentent des images d’un intérieur presque identique à l’endroit où les Bradys ont élu domicile.

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils se sont donnés du mal pour faire correspondre image par image, pièce par pièce », a-t-il déclaré. « Chaque centimètre de cette maison ressemble à ceci est la vraie affaire. »

Selon Brown, HGTV a dépensé près de 2 millions de dollars pour rénover après l’avoir acheté pour 3,5 millions de dollars. La maison mesurait 2 000 pieds carrés, mais elle est maintenant répertoriée à 5 000 pieds carrés.

« Chaque fois que vous êtes à la maison … il y a des gens qui se présentent jour et nuit pour prendre des photos de la maison », a-t-il déclaré.

‘Shaggy chic’

Il ne fait aucun doute que la maison est le rêve d’un super fan de Brady Bunch. Mais l’intérieur ramènera les acheteurs potentiels dans les années 70.

Brown décrit la maison comme « shaggy chic » – un superbe design d’intérieur pour ceux qui aimeraient se remémorer.

Mais si la maison n’avait aucun lien avec la sitcom emblématique, il pense qu’elle a peut-être été démolie pour faire place à un méga-manoir.

« Peu de gens recherchent ce style en ce moment », a déclaré Brown. « Ce n’est certainement pas la maison typique dans laquelle une famille normale voudrait vivre. »

Se promener dans la maison peut donner l’impression d’entrer dans une capsule temporelle. (Anthony Barcelo/Compass Real Estate)

Mais qui pourrait l’acheter ?

Une liste comme celle-ci n’est pas typique – et ses acheteurs potentiels non plus.

La plupart du temps, Brown dit que les acheteurs intéressés sont ceux qui ont grandi en regardant Le groupe Bradycertains qui apprécient de posséder un lieu lié au spectacle.

Il pourrait également attirer un « fanatique avec beaucoup d’argent » et divers collectionneurs à domicile.

Mais il y a aussi beaucoup d’intérêt pour les célébrités parmi les potentiels.

En 2018, l’ancienne pop star de ‘N Sync, Lance Bass, a publiquement exprimé son désir d’acheter la maison. En fin de compte, il aurait été surenchéri par HGTV.

« J’ai parlé à Lance hier, et je le verrai probablement bientôt », a déclaré Brown. « Il y a beaucoup de gens de haut niveau qui veulent venir voir la propriété. »

Les acteurs de The Brady Bunch posent avec un gâteau célébrant le 100e épisode de la série, vers 1973. De gauche à droite : Maureen McCormick, Susan Olsen, Christopher Knight, Eve Plumb, Barry Williams et Mike Lookinland. (Archives Hulton/Getty Images)

Mais la ligne de fond? Les acheteurs devront agir rapidement.

Brown dit qu’il ne sera pas surpris si une guerre d’enchères s’ensuit dans les semaines à venir.

« Apportez votre sac d’argent », a-t-il dit. « Ça va être compétitif. »