La maison Bliesgau en Allemagne s’inspire de l’architecture agricole

L’architecture agricole a inspiré cette maison en bois, que l’architecte Roman Morschett a nichée dans un verger rempli d’herbe dans le sud-ouest rural de l’Allemagne.

Baptisée Bliesgau House, la maison a été conçue pour célébrer son cadre de verger et s’inspirer de l’environnement rural de Gersheim, avec une structure en bois simple qui se trouve bas dans le paysage.

Située à côté de la rue pour maximiser l’espace privé offert par le reste du verger, la maison de plain-pied repose sur une fondation en béton et est surmontée d’un toit métallique en pente soutenu par une structure en bois rythmique.

« La conception visait à préserver l’atmosphère unique du verger tout en créant un lien fort avec le jardin », Morschet a dit à Dezeen.

« Pour y parvenir, nous avons proposé une construction en bois simple dont la matérialité, la couleur et la construction rappellent l’architecture agricole. »

Afin de protéger le terrain de la voie publique autant que possible, Morschett a conçu la maison de manière à ce qu’elle ait une forme longue qui longe le côté de la rue.

« Comme le terrain étroit est flanqué de la rue, c’était une stratégie appropriée de construire une longue structure qui sépare l’espace public de la zone privée au sud », a expliqué Morschett.

« En même temps, la conception à un seul étage qui en résulte renforce le lien avec le jardin environnant. Sur le plan typologique, le bâtiment rappelle ainsi les granges agricoles », a-t-il poursuivi.

Outre les fondations en béton, la maison Bliesgau est entièrement construite en bois, avec une structure en épicéa et un revêtement de façade en mélèze teinté conçu pour résister aux intempéries. Le bois de mélèze a également été utilisé pour la réalisation du sol de la terrasse, ainsi que pour les encadrements de fenêtres et le parquet à l’intérieur.

« La structure elle-même est faite d’épicéa économique tandis que les parties exposées aux intempéries comme les supports extérieurs, le revêtement de façade, les planches de terrasse et les bancs sont en bois de mélèze plus durable », a déclaré Morschett.

« Avec les fenêtres et le parquet, le mélèze est le matériau principal de la maison. »

« Les parties visibles de la construction du toit et les fenêtres en mélèze ont été le point de départ de la palette de couleurs naturelles », poursuit Morschett.

« En teignant les surfaces en bois exposées dans un ton gris chaud semblable à une patine, la maison semble avoir été dans le verger pendant longtemps. »

L’entrée principale de la maison donne sur la rue, tandis qu’une entrée supplémentaire est nichée sous une pergola qui coupe son empreinte sur un côté, créant un espace de stationnement couvert qui flanque un espace de stockage fermé.

A l’intérieur, la maison est construite sur un seul niveau et en longueur, ce qui permet de créer une succession d’espaces lumineux ouverts sur le verger. Ces grands espaces ouverts occupent la majeure partie du plan de la maison.

Une bande de l’intérieur du côté nord, la plus proche de la route, abrite des espaces secondaires plus petits, dont un dressing, une buanderie et un placard de rangement, ainsi que deux salles de bains.

Depuis la porte principale, un petit hall d’entrée donne accès à une cuisine ouverte et à un coin repas. Avec des meubles sombres et en bois et des murs clairs qui se rejoignent pour créer un intérieur aux tons neutres, l’espace ouvert est flanqué d’une grande porte coulissante qui s’ouvre sur la pergola à l’arrière de la maison.

Un petit garde-manger se trouve d’un côté de la cuisine, tandis qu’un bureau au bout du même couloir est éclairé par une fenêtre circulaire, qui pivote horizontalement pour s’ouvrir et permettre une ventilation naturelle à travers l’espace.

A l’est de la cuisine se trouve également un espace de vie lumineux qui s’étend du volume rectangulaire de la maison vers le jardin. Eclairé par de grandes portes vitrées et des baies vitrées, le salon est situé à un niveau inférieur à celui de la cuisine.

« La configuration spatiale de l’espace commun crée différents niveaux d’intimité, ce qui est encore accentué par la différence de niveau entre la cuisine et le salon », a déclaré Morschett.

Le parquet recouvre la salle à manger et le salon, tous deux reliés par trois marches en bois. Le salon est décoré de meubles modernes qui s’harmonisent avec la palette de couleurs neutres de la maison.

De l’autre côté de la cuisine et de la salle à manger, un deuxième couloir mène à deux chambres d’amis et à une chambre principale.

À l’arrière de la maison, un long porche abrité à deux niveaux donne sur le jardin, décoré de pots de fleurs et tapissé de planches de mélèze.

« Le plan d’étage, organisé de manière rationnelle, gagne en diversité spatiale grâce à une pergola au sud, où un long banc prolonge l’espace de vie vers l’extérieur », a déclaré Morschett. « La maison devait être simple et pourtant riche en situations spatiales. »

« L’espace de vie s’articule autour de la grande terrasse couverte, qui devient le centre de communication de la vie familiale », poursuit-il. « De là, il n’y a que quelques pas jusqu’au verger, qui se connecte naturellement à la maison. »

Parmi les autres maisons en bois en Allemagne récemment présentées sur Dezeen, on trouve un duplex en bois cubique avec une façade vert sauge et une maison de campagne jumelée faite de bottes de paille et de bois.

La photographie est de Rory Gardiner.