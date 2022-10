La Maison Blanche vient de prendre des mesures pour tenir l’IA plus responsable

Alors que Biden a dans le passé appelé à des protections plus strictes pour la vie privée et pour que les entreprises technologiques cessent de collecter des données, les États-Unis – qui abritent certaines des plus grandes entreprises technologiques et d’IA au monde – ont jusqu’à présent été l’un des seuls pays occidentaux sans directives claires sur comment protéger ses citoyens contre les méfaits de l’IA.

L’annonce d’aujourd’hui est la vision de la Maison Blanche sur la façon dont le gouvernement américain ainsi que les entreprises technologiques et les citoyens devraient travailler ensemble pour tenir l’IA responsable. Cependant, les critiques disent que le plan manque de mordant et que les États-Unis ont besoin d’une réglementation encore plus stricte autour de l’IA.

En septembre, l’administration annoncé les principes fondamentaux de la responsabilité et de la réforme de la technologie, tels que l’arrêt de la prise de décision algorithmique discriminatoire, la promotion de la concurrence dans le secteur de la technologie et la fourniture de protections fédérales pour la vie privée.

La Déclaration des droits de l’IA, dont la vision a d’abord été introduit il y a un an par l’Office of Science and Technology Policy (OSTP), un département du gouvernement américain qui conseille le président sur la science et la technologie, est un plan directeur sur la manière d’atteindre ces objectifs. Il fournit des conseils pratiques aux agences gouvernementales et un appel à l’action pour les entreprises technologiques, les chercheurs et la société civile afin de mettre en place ces protections.

“Ces technologies causent de réels préjudices dans la vie des Américains, des préjudices qui vont à l’encontre de nos valeurs démocratiques fondamentales, notamment le droit fondamental à la vie privée, la protection contre la discrimination et notre dignité fondamentale”, a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes lors d’une conférence de presse.

L’IA est une technologie puissante qui transforme nos sociétés. Elle a également le potentiel de causer des dommages graves, qui affectent souvent de manière disproportionnée les minorités. Les technologies de reconnaissance faciale utilisées dans le maintien de l’ordre et les algorithmes qui attribuent des avantages ne sont pas aussi précis sur les minorités ethniques, par exemple.

La Déclaration des droits vise à rétablir cet équilibre. Il dit que les Américains doivent être protégés contre les systèmes dangereux ou inefficaces ; ne devraient pas faire l’objet de discrimination par des algorithmes et les systèmes devraient être utilisés tels qu’ils ont été conçus de manière équitable ; doivent être protégés contre les pratiques abusives en matière de données grâce à des protections intégrées et avoir une autorité sur leurs données. Les citoyens doivent également savoir qu’un système automatisé est utilisé sur eux et comprendre comment il contribue aux résultats. Enfin, les gens devraient toujours pouvoir se retirer des systèmes d’IA pour une alternative humaine et avoir accès à des solutions aux problèmes.

“Nous voulons nous assurer que nous protégeons les gens des pires méfaits de cette technologie, quel que soit le processus technologique sous-jacent spécifique utilisé”, a déclaré un deuxième haut responsable de l’administration.