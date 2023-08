Kiev a subi d’importantes pertes sur le champ de bataille lors de sa contre-offensive, que Moscou a qualifiée d’échec majeur

Les États-Unis renforcent leur capacité de production militaire après avoir épuisé leurs stocks d’obus d’artillerie de 155 mm avec des fournitures à l’Ukraine. Mais même si tout se passe comme prévu, il ne pourra répondre aux besoins actuels en munitions de Kiev qu’en 2025, selon un rapport mis en évidence par le Financial Times mardi.

« Nous sommes au point où ils approvisionnent l’Ukraine au niveau qu’ils peuvent, et ils leur ont donné autant qu’ils le pouvaient, tout en gardant les réserves qu’ils jugent importantes d’avoir en cas de crise imprévue, ” l’expert en défense Stacie Pettyjohn a déclaré au journal britannique.

Pettyjohn est le directeur du programme de défense du Center for a New American Security (CNAS) et co-auteur d’un nouveau rapport sur la question de savoir si les stocks et les achats d’armes guidées américaines pourraient soutenir un conflit avec la Chine. Il incluait la pénurie d’obus d’artillerie de 155 mm comme étude de cas.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a indiqué que le Pentagone était à court de ces « munitions cruciales » lorsqu’il a justifié sa décision de faire don des variantes de cluster alternatives, que les alliés européens de Washington considèrent comme des armes interdites.















En mai, les États-Unis avaient expédié plus de deux millions d’obus de 155 mm à l’Ukraine, contre 790 000 commandés par le Pentagone au cours de la dernière décennie, a souligné le CNAS.

Les responsables américains de la défense ont estimé que Kiev dépensait plus de 90 000 obus par mois dans sa lutte contre la Russie. En mars, les États-Unis pouvaient produire 20 000 obus par mois et visaient à augmenter la production mensuelle à 50 000 d’ici 2024 et 90 000 d’ici 2025.

La fabrication est actuellement effectuée dans quatre usines appartenant au gouvernement et exploitées par des sous-traitants et implique un « Processus de production allégé avec de multiples goulots d’étranglement. » Les achats pour les stocks de l’armée américaine « paraître modeste » dans les circonstances, a affirmé le groupe de réflexion.

Cependant, la livraison d’obus à l’Ukraine est un « effort d’équipe » avec des alliés européens augmentant leur propre production. La Corée du Sud a refusé d’envoyer des munitions à l’Ukraine, mais a accepté l’année dernière de les fournir aux États-Unis, remplissant ainsi ses stocks épuisés.

Kiev a accusé ses soutiens occidentaux de ne pas avoir fourni suffisamment d’armes pour sa contre-offensive estivale contre la Russie. Selon le Wall Street Journal, les habitants de Washington étaient conscients du problème, mais espéraient toujours que « Le courage et l’ingéniosité des Ukrainiens l’emporteraient. »

Les responsables russes ont qualifié la poussée ukrainienne de catastrophe pour Kiev, affirmant qu’elle avait perdu des dizaines de milliers de soldats et des centaines d’armes lourdes. Ils ont également accusé les forces de Kiev de monter en puissance « Attaques terroristes » sur la Crimée, Moscou et d’autres endroits en Russie, après avoir subi des échecs sur le champ de bataille.