L’administration du président Joe Biden relance une proposition visant à envoyer un masque aux ménages américains dans la mesure où de nombreuses personnes continuent de rejeter les directives de santé qui, selon les experts, pourraient être encore plus efficaces à court terme que les vaccins.

Biden a fait la promotion d’un port de masque de 100 jours dans un effort pour endiguer les infections, les infections moyennes sur 7 jours ayant finalement tendance à baisser, mais les décès par coronavirus toujours à des niveaux alarmants similaires à ceux de l’été.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré qu’une annonce allait bientôt arriver.

« C’était une idée qui est vraiment venue l’année dernière dans l’administration Trump. Les agences de santé publique l’ont recommandé, le président a opposé son veto pour une raison quelconque », a-t-il déclaré à NBC.

«Nous voulons remettre cela sur les rails. Nous examinons ce qui peut être fait pour y parvenir rapidement avec les fournitures de masse dont nous disposons. J’espère que dans les prochains jours ou la semaine prochaine, nous pourrons peut-être annoncer des progrès à ce sujet. Mais, bien sûr, cela fait partie d’un plan global pour essayer de déranger tous les Américains au cours de ces 100 premiers jours. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour rendre la masse plus disponible pour les gens afin d’augmenter l’offre de masques et bien sûr pour amener les gens à porter ces masques », a ajouté Klain.

NBC a rapporté plus tôt jeudi que l’idée était à l’étude. En avril, alors que la pandémie faisait rage, l’administration a abandonné un plan visant à envoyer des millions de masques en tissu aux ménages américains, au lieu de les distribuer aux États et aux organisations à but non lucratif.

Le Département de la santé et des services sociaux a distribué 600 millions de masques par d’autres moyens.

NBC a diffusé un reportage sur un magasin de Floride avec un niveau de masque incroyablement bas

Le propriétaire du magasin a qualifié le bilan de 400000 décès de coronavirus de « hogwash », bien que son nombre soit en fait inférieur au total

Il y avait de graves pénuries de masques de qualité chirurgicale et médicale au début de la pandémie, et l’administration Biden continue d’utiliser la loi sur la production de défense pour sécuriser certaines fournitures médicales jugées essentielles.

Biden lui-même continue de se masquer régulièrement en public, même occasionnellement à l’intérieur du bureau ovale lors d’événements télévisés.

On ne savait pas immédiatement comment les masques seraient distribués; flétrirait dans tous les domaines ou dans les zones les plus durement touchées; ou s’ils choisiraient des domaines où les gens rejettent les masques.

Les experts se sont appuyés sur la persuasion pour essayer de convaincre les gens de supporter les inconvénients des masques, qui se sont révélés efficaces pour empêcher la propagation du virus. Mais ce n’est pas seulement le coût ou l’accès qui retiennent les gens, car de nombreux magasins proposent désormais une variété de masques en tissu, à usage unique et plus coûteux.

Tout le monde ne l’achète pas, y compris un Florida supermarché propriétaire qui prétend qu’ils ne fonctionnent pas. La vidéo du magasin, avec le personnel et les clients démasqués, a choqué les téléspectateurs et suscité des commentaires sévères en ligne, au milieu d’un État dont la population âgée est aux prises avec une horrible pandémie propagée par la maladie respiratoire.