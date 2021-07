La Maison Blanche veut empêcher Hunter Biden de savoir qui achète son art

Hunter Biden devrait vendre certaines de ses œuvres cet automne pour jusqu’à 500 000 $, mais il ne saura peut-être jamais qui l’achète.

Ces derniers mois, les responsables de la Maison Blanche ont travaillé sur un plan d’éthique qui protégerait l’identité de ceux qui enchérissent sur l’œuvre d’art du fils du président, The Washington Post signalé jeudi.

Le plan, qui a été critiqué par des experts en éthique, vise à empêcher un individu riche de s’attirer les faveurs de Hunter ou de sa puissante famille en payant une belle somme pour les peintures difficiles à évaluer.

L’arrangement, dont la Maison Blanche n’a pas confirmé les détails, est conçu pour permettre à Hunter Biden – un ancien avocat qui a lutté contre la dépendance – de poursuivre une nouvelle carrière dans l’art, a rapporté le Post. Dans le même temps, le président Joe Biden s’est engagé à maintenir des barrières plus strictes entre la famille et la gouvernance que celles qui existaient sous son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump.

Andrew Bates, un porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué: « Le président a établi les normes éthiques les plus élevées de toute administration dans l’histoire américaine, et l’engagement de sa famille dans des processus rigoureux comme celui-ci en est un excellent exemple. »

Selon le Post, les prix des œuvres d’art de Hunter seront fixés par le galeriste new-yorkais Georges Berges. Berges a dit précédemment que la valeur des œuvres d’art de Hunter Biden varie de 75 000 $, pour les œuvres sur papier, à 500 000 $, pour ses plus grandes peintures.

Berges rejettera les offres suspectes ou supérieures au prix demandé, a rapporté le Post, citant des personnes anonymes familières avec l’arrangement. Le Post a cité quelqu’un qui s’est initialement identifié comme appelant de la galerie de Berges en disant que le processus n’avait « rien d’inhabituel ». Cette personne a ensuite refusé d’être nommée.

L’art abstrait de Hunter Biden a reçu des critiques mitigées. En juin, le New York Post, qui a critiqué Hunter Biden, publié une histoire avec le titre: « Les œuvres d’art de Hunter Biden sont en fait bonnes et vaudront beaucoup, disent les experts. »

Mark Tribe, président du département des beaux-arts du MFA à la School of Visual Arts de New York, a déclaré au tabloïd que le travail de Hunter Biden était « assez fort ».

« Les couleurs et les formes organiques convaincantes – c’est le genre d’abstraction organique que je trouve agréable pour les yeux et qui provoque votre curiosité », a déclaré Tribe.

Mais Jeffry Cudlin, professeur d’art au Maryland Institute College of Art, a déclaré au conservateur Washington Examiner journal que les peintures de Hunter Biden ne devraient pas coûter plus de 3 000 $, le type d’art « à suspendre sur le canapé de quelqu’un ».

« Si Hunter Biden postulait à l’école pour obtenir un BFA en peinture, je pense qu’un portfolio avec ces pièces indiquerait un certain sens du médium, un talent naissant, et encouragerait quiconque à le revoir avec un peu de formation et un peu d’étude , Biden pourrait un jour faire des peintures intéressantes », a déclaré Cudlin.

L’arrangement éthique est le dernier casse-tête que Hunter Biden, qui a fait face à des années d’accusations selon lesquelles il a indûment profité de la position de son père, a donné à la Maison Blanche.

Le mois dernier, le tabloïd Daily Mail photos publiées aurait été extrait de l’ordinateur portable de Hunter Biden, ce qui a soulevé la question de savoir si son père l’avait aidé dans ses relations commerciales avec l’étranger alors qu’il était vice-président. La Maison Blanche a nié que Joe Biden ait discuté d’affaires à l’étranger avec son fils. Hunter Biden fait également l’objet d’une enquête fédérale sur ses affaires fiscales.

Alors que la Maison Blanche s’efforce apparemment de créer un moyen sans conflit pour Hunter Biden de vendre ses œuvres d’art, l’accord tel que rapporté a été critiqué par des experts.

Walter Shaub, un avocat en éthique de premier plan qui a été directeur du Bureau de l’éthique gouvernementale de 2013 à 2017, a écrit dans un long fil de discussion sur Twitter que le processus de vente des œuvres d’art de Hunter Biden était « très décevant ».

« Donc, au lieu de révéler qui paie des sommes exorbitantes pour les œuvres d’art de Hunter Biden afin que nous puissions vérifier si les acheteurs ont accès au gouvernement, le WH a essayé de s’assurer que nous ne saurons jamais qui ils sont », a écrit Shaub.

« L’idée est que même Hunter ne le saura pas, mais le WH a confié l’éthique du gouvernement à un marchand d’art privé », a ajouté Shaub. « Nous sommes censés faire confiance à un commerçant dans une industrie qui est un terrain fertile pour le blanchiment d’argent, ainsi qu’à des acheteurs inconnus qui pourraient le dire aux responsables de Hunter ou de WH ? Non merci. »

Norm Eisen, un avocat qui a servi de conseiller en éthique à l’ancien président Barack Obama, était plus sympathique. Eisen a déclaré au Post que « la présomption de base est que les enfants adultes sont capables de gagner leur vie », bien qu’il ait souligné qu’il devrait y avoir une distance substantielle entre la vente et la Maison Blanche.

« Cela signifie que des choses comme la Maison Blanche ne devraient pas promouvoir l’exposition d’art, ce qu’à ma connaissance ils ne font pas », a déclaré Eisen au journal.

Alors que Hunter Biden a fait profil bas pendant la campagne présidentielle de son père, Trump a souvent cherché à user de son passé mouvementé et à lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme contre son père politicien. Trump a été destitué en 2019 après avoir cherché à obtenir du gouvernement ukrainien qu’il enquête sur les deux Bidens. Il a été acquitté en 2020.

La carrière artistique émergente de Hunter Biden survient alors qu’il cherche à assumer un rôle public plus important. Plus tôt cette année, il a publié un mémoire, « Beautiful Things », que le New York Times décrit comme « à parts égales une saga familiale, un récit de deuil et un hurlement de toxicomane ». Malgré la lenteur des ventes, Hunter Biden a dit qu’il travaille sur une suite à ses mémoires.