La Maison Blanche va lutter contre la montée de l’antisémitisme et les attaques contre le peuple juif

Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Image

Le Second Gentleman américain Douglas Emhoff sera le champion d’une table ronde sur l’antisémitisme.

Des dirigeants juifs seront présents à la discussion.

Cela survient alors que les incidents antisémites et la rhétorique sont en augmentation aux États-Unis.

Mercredi, la Maison Blanche abordera la montée de l’antisémitisme lors d’une table ronde avec des dirigeants juifs axée sur les attaques contre le peuple juif à travers les États-Unis et sur la manière de combattre la haine.

La Maison Blanche n’a pas précisé quels dirigeants de la communauté juive assisteraient à l’événement, organisé par le deuxième gentleman Douglas Emhoff, le premier conjoint juif d’un président ou d’un vice-président.

Cette décision intervient alors que les rapports d’antisémitisme ont augmenté dans tout le pays. La question a fait la une des journaux ces dernières semaines après que l’ancien président républicain Donald Trump a accueilli le suprémaciste blanc Nick Fuentes et le musicien anciennement connu sous le nom de Kanye West dans son club privé en Floride.

West, maintenant appelé Ye, a suscité de nombreuses critiques pour une série de commentaires antisémites – y compris des éloges pour le dictateur nazi Adolf Hitler – et a été suspendu de Twitter la semaine dernière.

Certains républicains ont critiqué le dîner de Trump avec Fuentes et Ye, mais se sont abstenus de critiquer directement Trump, qui a déclaré ne pas connaître Fuentes.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi dans un message sur Twitter :

Je veux juste clarifier certaines choses : L’Holocauste s’est produit. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une plate-forme, nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l’antisémitisme partout où il se cache. Le silence est complicité.

L’année dernière a vu le plus grand nombre d’incidents antisémites, y compris des meurtres, des agressions physiques, du harcèlement et du vandalisme, depuis que la Ligue anti-diffamation a commencé à collecter des dossiers il y a 40 ans, a déclaré l’organisme de surveillance du racisme dans son dernier audit annuel.

“Je souffre en ce moment. Perpétuer des mensonges, comme le déni de l’Holocauste et faire l’éloge des meurtriers fascistes, est dangereux et attise les flammes de l’antisémitisme et de la haine”, a déclaré Emhoff, qui est marié à la vice-présidente américaine Kamala Harris. dans un message Twitter vendredi.

“Nous avons tous l’obligation de condamner ces actes ignobles. Nous ne devons pas rester silencieux.”