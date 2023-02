La Maison Blanche va embaucher Lael Brainard et Jared Bernstein comme principaux conseillers économiques

La Maison Blanche nommera probablement le vice-président de la Réserve fédérale Lael Brainard pour diriger le Conseil économique national et Jared Bernstein pour diriger le Conseil des conseillers économiques, ont déclaré à CNBC des sources proches du dossier.

Les deux rôles font partie intégrante de l’élaboration de la politique économique de l’administration Biden alors que les États-Unis tentent de maîtriser le coût de la vie élevé à travers le pays. Les nominations devraient être annoncées après la prise de fonction du nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, dès la semaine prochaine.

Des sources ont souligné à CNBC que les décisions ne sont pas définitives. Politico a rapporté plus tôt que les nominations étaient presque finalisées. CNBC a rapporté la semaine dernière que Brainard figurait parmi les meilleurs choix.

“Il n’y a aucune décision sur l’une ou l’autre de ces positions, et tout rapport contraire est inexact”, a déclaré à CNBC la porte-parole de la Maison Blanche, Emilie Simons.

Brainard a l’habitude de soutenir une réglementation plus stricte de Wall Street, s’opposant à de nombreuses propositions visant à lever les règles mises en place après la Grande Récession. Elle a exprimé son intérêt pour la façon dont le changement climatique affecte le secteur financier. Biden la considérait auparavant comme secrétaire au Trésor ou comme remplaçante du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

La nomination de Brainard au poste de coordinateur en chef de la politique économique de la Maison Blanche resserrerait les liens entre l’aile ouest et le département du Trésor, qui ont parfois été semés de désaccords, selon des personnes proches du dossier. Brainard et la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui a déclaré qu’elle avait l’intention de diriger le Trésor jusqu’à la fin du mandat de Biden, ont servi ensemble à la Réserve fédérale pendant trois ans. De 2009 à 2013, Brainard a été sous-secrétaire au Trésor et a précédemment occupé des postes d’adjoint au NEC.

Alors que les responsabilités quotidiennes du rôle incluent l’élaboration du programme économique du président et la coordination entre les agences labyrinthiques du gouvernement, il est également considéré comme une position d’estime qui peut servir de passerelle vers les postes de haut niveau du Cabinet. Robert Rubin, qui a dirigé le NEC de 1993 à 1995, a ensuite été nommé secrétaire au Trésor par le président Bill Clinton. Lawrence Summers, qui a succédé à Rubin au Trésor, a pris le chemin inverse : il est revenu au gouvernement pour diriger le Conseil économique national en 2009 pour le président Barack Obama.

Bernstein est membre du conseil d’administration qu’il devrait diriger, le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche. Il est un allié de longue date de Biden, ayant été son économiste en chef et conseiller économique sous l’administration Obama. Sa position nécessitera une confirmation du Sénat, dont les chances ont augmenté lorsque les démocrates ont obtenu une majorité de 51 sièges.

À mi-chemin de son mandat de président, Biden a nommé plusieurs nouvelles personnes à des postes de haut niveau. La Maison Blanche organise une cérémonie mercredi pour remercier le chef de cabinet sortant de la Maison Blanche, Ron Klain, et souhaiter la bienvenue à Zients au poste.

Zients a précédemment été coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche sous Biden et conseiller économique de l’ancien président Barack Obama.

Le directeur actuel du NEC de la Maison Blanche, Brian Deese, devrait partir prochainement, ont indiqué des sources. Lors d’un appel mardi soir pour prévisualiser la réunion de mercredi du Conseil de la concurrence de la Maison Blanche, que Deese a dirigée, l’administrateur de la NTIA, Alan Davidson, a salué son travail et l’a remercié pour ses services dans l’administration.

Deese n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La Maison Blanche a également envisagé Sylvia Mathews Burwell, présidente de l’American University ; Gene Sperling, conseiller principal de la Maison Blanche et ancien directeur du NEC ; et Bharat Ramamurti, l’actuel directeur adjoint du NEC, pour le rôle de directeur du NEC.