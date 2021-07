La Maison Blanche va déployer des équipes d’intervention à travers les États-Unis pour lutter contre la variante de Covid

La Maison Blanche déploie des équipes d’intervention Covid-19 à travers les États-Unis axées sur la lutte contre la variante delta hautement contagieuse, a annoncé jeudi l’administration Biden.

Les équipes, composées de responsables des Centers for Disease Control and Prevention et d’autres agences fédérales, travailleront avec les communautés à risque plus élevé de subir des épidémies et se concentreront sur l’augmentation du taux de vaccination contre Covid-19, a déclaré le tsar de la Maison Blanche, Jeff Zients, lors d’une conférence de presse. Point de presse de la Maison Blanche sur la pandémie.

Les équipes augmenteront également les tests pour étendre la détection du virus, faciliter la recherche des contacts et fournir des traitements pour aider à traiter les personnes infectées, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement est prêt à fournir du personnel supplémentaire.

Aux États-Unis, 1 000 comtés ont une couverture vaccinale inférieure à 30%, a déclaré la directrice des CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors du briefing. Ces comtés, principalement dans le Sud et le Midwest, sont les plus vulnérables à la variante, a-t-elle déclaré.

« Pour être clair, le gouvernement fédéral est prêt à rencontrer le moment et à travailler avec nos partenaires étatiques pour répondre à la variante delta », a déclaré Zients.

Le delta, identifié pour la première fois en Inde mais maintenant dans au moins 96 pays, devrait devenir la variante dominante de la maladie aux États-Unis La prévalence du delta, estimée à environ 60% plus transmissible que la variante alpha trouvée pour la première fois au Royaume-Uni , double aux États-Unis toutes les deux semaines environ, selon le CDC.

Il représente 26% des cas de Covid aux États-Unis, a estimé le CDC. Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a qualifié la variante de « plus grande menace » pour la tentative de la nation d’éliminer Covid-19.

L’OMS a déclaré que la variante est la souche de coronavirus la plus rapide et la plus adaptée à ce jour, et qu’elle « relèvera » les personnes les plus vulnérables, en particulier dans les endroits où les taux de vaccination Covid sont faibles.

Dans certaines régions du pays, près d’une séquence sur deux est la variante delta, a déclaré Walensky. À mesure que la variante se propage, les autorités s’attendent à une augmentation de la transmission à moins que les États ne puissent vacciner davantage de personnes, a-t-elle ajouté.

