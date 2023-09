La Maison Blanche va créer le tout premier Bureau de prévention de la violence armée

Le président Joe Biden a annoncé jeudi son intention de créer à la Maison Blanche un bureau de prévention de la violence armée, le premier du genre.

Le nouveau bureau sera supervisé par la vice-présidente Kamala Harris et dirigé par Stefanie Feldman, conseillère politique de longue date de Biden sur les questions liées aux armes à feu. Sa création est une victoire pour les groupes de défense qui poussent Biden depuis des années à désigner un bureau chargé de coordonner les mesures de prévention de la violence armée au sein du gouvernement fédéral.

« Je continuerai d’exhorter le Congrès à prendre des mesures de bon sens que la majorité des Américains soutiennent, comme la mise en place d’une vérification universelle des antécédents et l’interdiction des armes d’assaut et des chargeurs de grande capacité », a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration. « Mais en l’absence de cette action indispensable, le Bureau de prévention de la violence armée ainsi que le reste de mon administration continueront de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre l’épidémie de violence armée qui déchire nos familles, nos communautés et nos citoyens. pays à part. »

Les projets de création du bureau étaient signalé pour la première fois par le Washington Post.

Le bureau jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de la loi bipartite pour des communautés plus sûres, une loi de 2022 considérée comme la mesure de prévention de la violence armée la plus radicale depuis 30 ans. Le Congrès a adopté cette loi après qu’un homme armé ait massacré 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde, au Texas.

Greg Jackson, survivant de la violence armée et directeur exécutif du Community Justice Action Fund, et Rob Wilcox, directeur principal des affaires du gouvernement fédéral d’Everytown for Gun Safety, seront directeurs adjoints du bureau.

L’annonce de la Maison Blanche intervient quelques semaines après que l’administration Biden a proposé des règles qui obligeraient les marchands d’armes à feu à but lucratif à obtenir des licences fédérales et à effectuer une vérification de leurs antécédents criminels.

Biden a également pris des mesures exécutives ces derniers mois. En mars, il a signé un décret visant à accroître la vérification des antécédents.

Le même mois, le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, et le représentant Maxwell Frost, démocrate de Floride, introduit une mesure visant à créer un Bureau de prévention de la violence armée au sein du ministère de la Justice.

Dans un déclaration Mercredi, Murphy a salué les projets de la Maison Blanche pour le nouveau bureau, affirmant qu’il « sauvera des milliers de vies et renforcera la mise en œuvre par le gouvernement fédéral de la loi bipartite pour des communautés plus sûres ».

Selon données provisoires Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les taux d’homicides par arme à feu ont atteint 5,9 pour 100 000 l’année dernière et oscillent autour de 5,22 pour 100 000 cette année.