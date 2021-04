L’administration Biden lance jeudi une campagne massive pour persuader davantage d’Américains de prendre les vaccins Covid-19, ont déclaré des responsables de l’administration à NBC News.

La campagne, intitulée «We Can Do This: Live», ciblera les jeunes à travers les médias sociaux et inclura des événements virtuels où des célébrités et des athlètes répondront aux questions persistantes des Américains sur les vaccins, selon NBC News.

Les personnes célèbres prévues pour participer à la campagne comprennent l’actrice Eva Longoria, le propriétaire des Dallas Mavericks et investisseur milliardaire Mark Cuban, Kelly Ripa et Ryan Seacrest, les co-animateurs de « Live with Kelly and Ryan » ainsi que des personnes de NASCAR, de la NBA et WNBA, selon NBC News.

L’objectif, selon un communiqué détaillé de la campagne obtenu par NBC News, est d’atteindre les Américains, en particulier les jeunes, « directement dans les endroits où ils consomment déjà du contenu en ligne, y compris les médias sociaux, les podcasts, YouTube, etc. »

L’effort de l’administration intervient alors que les sondages suggèrent qu’une partie importante des Américains refusera probablement de prendre les photos, bloquant potentiellement le rétablissement du pays après la pandémie qui a tué au moins 569405 Américains en un peu plus d’un an.

Certains jeunes semblent réticents à se faire vacciner. UNE sondage récent de STAT News-Harris ont constaté que 21% de la génération Z, soit de jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, ont déclaré qu’ils ne se feraient pas vacciner contre Covid et 34% ont déclaré qu’ils «attendraient un peu et voir» avant de se faire vacciner.