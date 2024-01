La Maison Blanche troublée par l’exécution de Kenneth Eugene Smith au gaz d’azote en Alabama

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche vendredi après-midi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration du président Joe Biden était préoccupée par la méthode d’exécution utilisée en Alabama.

« Les informations faisant état de Kenneth Smith et de sa mort hier soir sont évidemment troublantes », a déclaré Jean-Pierre. “L’utilisation de l’azote gazeux est bien sûr troublante.”

La toute première exécution par hypoxie d’azote « souligne pourquoi le président soutient le moratoire du procureur général sur la peine de mort fédérale, en attendant la révision des politiques et des procédures régissant son utilisation », a-t-elle déclaré.

« Le président s’exprime depuis longtemps et éprouve de très profondes inquiétudes quant à la manière dont la peine de mort est appliquée et quant à savoir si elle est conforme à nos valeurs », a déclaré Jean-Pierre.

Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a déclaré que l’exécution de jeudi soir s’était déroulée comme prévu, avec une méthode jamais utilisée.

Smith a été exécuté pour le meurtre d’Elizabeth Dorlene Sennett en 1988 dans le comté de Colbert.

Des témoins ont déclaré que Smith se tordait et présentait des mouvements convulsifs pendant environ deux minutes après le début de l’azote gazeux.

«Quand ils ont allumé l’azote, il a commencé à avoir des convulsions, il est apparu sur la civière encore et encore et encore et encore. Il a secoué toute la civière », a déclaré le conseiller spirituel de Smith, le révérend Jeff Hood, après avoir assisté à l’exécution.

«Je pouvais entendre des halètements audibles venant derrière moi depuis la zone des témoins. Je pouvais voir les agents correctionnels qui étaient là-bas… Je pense qu’ils ont été très surpris que les choses ne se soient pas déroulées plus facilement.

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’interrompre l’exécution pour examiner les allégations selon lesquelles cette exécution violerait l’interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles et méritait un examen juridique plus approfondi avant qu’elle ne soit appliquée à une personne.

La juge Sonia Sotomayor, qui, avec deux autres juges libéraux, était dissidente, a écrit : « N’ayant pas réussi à tuer Smith lors de sa première tentative, l’Alabama l’a choisi comme « cobaye » pour tester une méthode d’exécution jamais tentée auparavant. Le monde regarde.

Dans sa dissidence, Sotomayor a déclaré que l’Alabama avait enveloppé son protocole d’exécution de secret, en publiant seulement une version fortement expurgée. Elle a ajouté que Smith aurait dû être autorisé à obtenir des preuves sur le protocole et à poursuivre sa contestation judiciaire.

“Cette information est importante non seulement pour Smith, qui a une raison supplémentaire de craindre la civière, mais aussi pour quiconque que l’État cherche à exécuter après lui en utilisant cette nouvelle méthode”, a écrit Sotomayor.

“À deux reprises, cette Cour a ignoré l’avertissement de Smith selon lequel l’Alabama le soumettrait à un risque de douleur inconstitutionnel”, a écrit Sotomayor. “J’espère sincèrement qu’il n’aura pas raison une deuxième fois.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.