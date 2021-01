[The stream is slated to start at 11 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La Maison Blanche est sur le point d’organiser son premier point de presse sur Covid-19 avec l’équipe d’experts médicaux de l’administration Biden alors que le pays se bat contre son mois le plus meurtrier de la pandémie.

Le briefing devrait être fortement axé sur les données scientifiques et donnera à la nation son premier regard substantiel sur la façon dont le nouveau président tiendra le public informé de la pandémie de coronavirus en cours. L’administration Biden prévoit de tenir ces séances d’information trois jours par semaine, ont déclaré des responsables plus tôt cette semaine.

Lundi, Biden a annoncé une série d’efforts visant à augmenter les approvisionnements et à stimuler la distribution du vaccin Covid-19.

