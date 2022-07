La Maison Blanche tente de faire du COVID de Biden un «moment propice à l’apprentissage»

WASHINGTON (AP) – Pendant plus d’un an, la capacité du président Joe Biden à éviter le coronavirus a semblé défier les probabilités. Quand il a finalement été testé positif, la Maison Blanche était prête. Il s’agissait de faire du diagnostic un « moment d’apprentissage » et de dissiper toute notion de crise.

“Le président fait ce que toute autre personne en Amérique fait tous les jours, c’est-à-dire qu’il prend des précautions raisonnables contre le COVID mais fait son travail”, a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, à MSNBC jeudi en fin d’après-midi.

C’était une journée qui a commencé avec les résultats COVID-19 de Biden et comprenait des assurances répétées au cours des prochaines heures que le président travaillait dur tout en s’isolant dans les zones résidentielles de la Maison Blanche avec des «symptômes très légers», notamment un nez qui coule, toux sèche et fatigue.

Biden, vêtu d’un blazer et d’une chemise Oxford, a enregistré une vidéo depuis le balcon de la Maison Blanche disant aux gens : « Je vais bien, je fais beaucoup de travail. Et, en attendant, merci pour votre sollicitude. Et gardez la foi. Ça va être correct.”

“Rester occupé!” il a également tweeté.

Vendredi, Biden devait rencontrer virtuellement son équipe économique et ses conseillers principaux pour discuter des priorités du Congrès.

Tout cela faisait partie d’un effort de l’administration pour faire passer le récit d’une alerte sanitaire à une présentation de Biden comme la personnification de l’idée que la plupart des Américains peuvent contracter le COVID et se rétablir sans trop de souffrance et de perturbation s’ils ont reçu leurs vaccins et pris d’autres mesures importantes pour se protéger.

Le message a été conçu pour apaiser les inquiétudes des électeurs concernant la santé de Biden – à 79 ans, il est la personne la plus âgée à avoir jamais été présidente. Et il visait à démontrer au pays que la pandémie est bien moins menaçante qu’elle ne l’était avant l’arrivée au pouvoir de Biden, grâce aux vaccins répandus et aux nouveaux médicaments thérapeutiques.

Cependant, transmettre ce sentiment le premier jour du virus de l’expérience du coronavirus de Biden n’a pas toujours été facile.

Lors d’un long briefing avec les journalistes, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré à plusieurs reprises que la Maison Blanche avait été aussi transparente que possible sur la santé du président. Mais elle a paré avec les journalistes sur des détails. Et lorsqu’on lui a demandé où Biden aurait pu contracter le virus, elle a répondu: «Je ne pense pas que cela compte, n’est-ce pas? Je pense que ce qui compte, c’est que nous nous soyons préparés pour ce moment.

Jean-Pierre et le coordinateur de la réponse COVID-⁠19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, n’ont pas entièrement répondu aux questions de savoir si Biden a commencé à s’isoler dès qu’il a commencé à ressentir des symptômes mercredi soir, comme le suggèrent les directives fédérales, ou l’a fait après son test positif. le jour suivant. Jha a refusé de spéculer sur certains aspects du pronostic du président, qualifiant les questions d’hypothétiques.

Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a déclaré qu’il était important que les Américains sachent qu’ils doivent rester prudents face au virus, qui continue de tuer des centaines de personnes chaque jour.

“C’est l’équilibre que nous devons trouver”, a déclaré Osterholm. « Le président des États-Unis s’en sortira très bien. Mais ce n’est peut-être pas vrai pour tout le monde. »

Les symptômes du premier jour de Biden étaient légers en grande partie parce qu’il est entièrement vacciné et renforcé, selon une déclaration publiée par son médecin, le Dr Kevin O’Connor. Le président prend également Paxlovid, un médicament antiviral conçu pour réduire la gravité de la maladie.

Jha a déclaré que le cas de Biden était prioritaire, ce qui signifie qu’il faudra probablement moins d’une semaine pour le séquençage afin de déterminer quelle variante du virus Biden a contractée. La sous-souche BA.5 hautement contagieuse d’Omicron représente désormais plus de 65 % des cas aux États-Unis.

Jean-Pierre a déclaré que la première dame Jill Biden était en contact étroit avec le président, mais elle a refusé de discuter d’autres personnes qui auraient également pu être exposées, invoquant des raisons de confidentialité. Biden s’était rendu dans le Massachusetts un jour plus tôt pour promouvoir les efforts de lutte contre le changement climatique et avait volé sur Air Force One avec plusieurs dirigeants démocrates, dont la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren.

Un responsable de la Maison Blanche a confirmé que le vice-président Kamala Harris était également en contact étroit avec Biden, et Klain a déclaré qu’il l’était aussi.

Klain, qui a qualifié le test du président de “moment propice à l’apprentissage” pour le pays, a déclaré que la Maison Blanche n’était au courant d’aucun résultat COVID positif lié au cas du président.

Lors de son briefing, Jean-Pierre s’est hérissé de suggestions selon lesquelles l’administration Biden n’était pas beaucoup plus ouverte aux informations sur la maladie du président que celle de son prédécesseur, Donald Trump. L’ancien président a contracté le COVID-19 à l’automne 2020, avant que les vaccins ne soient disponibles, et a été hospitalisé au Walter Reed National Military Medical Center pendant trois nuits.

“Je ne suis pas du tout d’accord”, a déclaré Jean-Pierre à propos de la comparaison. “Nous faisons cela très différemment – très différemment – de la dernière administration.”

Interrogé sur la possibilité que Biden doive être hospitalisé, Jha a souligné que le président “allait bien” et a ajouté qu’il y avait “évidemment beaucoup de ressources disponibles ici à la Maison Blanche pour prendre soin de lui”.

«Walter Reed est toujours en attente pour les présidents. C’est toujours une option », a-t-il ajouté. “C’est vrai que le président ait eu le COVID ou non.”

Leana Wen, professeur de santé publique à l’Université George Washington, a déclaré qu’il était bon que la Maison Blanche envoie le message que Biden peut continuer à travailler même après avoir été testé positif.

“Cela montre que c’est comme d’habitude”, a déclaré Wren.

Le prédécesseur de Jean-Pierre, Jen Psaki, a noté que les responsables de la Maison Blanche “se préparent à cela probablement depuis plusieurs mois maintenant, étant donné le pourcentage de personnes dans le pays qui ont été testées positives”.

“Ce qu’ils doivent faire au cours des deux prochains jours, c’est lui montrer qu’il travaille et qu’il est toujours actif et qu’il est président et je suis certain qu’ils le feront probablement”, a déclaré Psaki, qui a quitté son poste d’attachée de presse de la Maison Blanche en May, a déclaré sur MSNBC, où elle devient commentatrice.

Biden prévoit de continuer à s’isoler jusqu’à ce qu’il soit testé négatif, a déclaré la Maison Blanche.

Le Dr Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, a déclaré que cela pourrait signifier qu’il “n’est plus en mesure d’interagir avec les gens pendant au moins huit à dix jours”.

“Cela pourrait durer facilement pendant quelques semaines, mais la bonne chose est qu’ils vont le surveiller de très près”, a déclaré Topol. “C’est ce que nous devrions faire pour tout le monde afin de ne pas continuer à faire le jeu du virus, provoquant une plus grande propagation alors qu’il est déjà hyper-propagable.”

Will Weissert et Chris Megerian, Associated Press