La Maison Blanche surveille « très attentivement » la hausse des prix de l’essence – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — La Maison Blanche surveille la hausse des prix de l’essence « très attentivement », alors que les principaux conseillers du président Joe Biden l’informent régulièrement de la situation, a déclaré un haut responsable de l’administration à CNN.

À l’heure actuelle, les principaux conseillers de Biden estiment que la situation est stable, a déclaré le responsable, considérant que c’est le pic de la climatisation et de la saison de conduite et compte tenu de la vigueur de l’économie, qui augmente la demande de déplacements et de consommation d’énergie.

« L’ironie est que la force de l’économie entraîne des prix plus élevés », a déclaré le responsable à CNN. « Plus le président (et son agenda) est performant, plus le prix va augmenter. »

Le prix moyen de l’essence au détail à l’échelle nationale a augmenté de deux cents le gallon vendredi à 3,73 $, selon AAA, après avoir vu le plus grand pic d’une journée depuis juin 2022 plus tôt dans la semaine. Le prix moyen national d’un gallon d’essence ordinaire a grimpé à 3,69 $ mercredi, selon AAA, en hausse de 5 cents par rapport à mardi. Ce saut est survenu juste un jour après une augmentation de 4 cents, auparavant la plus forte augmentation d’un jour en un an. Au total, les prix de l’essence ont grimpé de 15 cents en une semaine.

Les analystes blâment une combinaison de réductions croissantes de l’offre par l’OPEP et la Russie, une chaleur extrême qui a mis à l’écart les raffineries de pétrole et l’optimisme quant à la santé de l’économie mondiale.

Les prix de l’essence sont encore bien en deçà de ce qu’ils étaient l’été dernier – la moyenne nationale était de 54 cents plus élevée il y a un an, selon AAA.

Si les prix montent à un niveau où le président juge une réponse politique nécessaire, l’administration peut choisir de cesser d’acheter du pétrole sur le marché libre pour remplir les réserves d’urgence du pays ou rechercher une production plus élevée auprès des plus grands producteurs mondiaux de pétrole comme l’Arabie saoudite et la Russie.

On ne sait toujours pas quel niveau de prix déclencherait une telle réaction.

Au sein de l’aile ouest, le sursis d’un mois sur les prix de l’essence a fait passer le problème au second plan pour les responsables, mais il devient désormais prioritaire.

Pendant la période précédant le pic des prix de l’essence d’environ 5 dollars le gallon en juin 2022, le chef de cabinet Ron Klain a actualisé les prix de l’essence plusieurs fois par jour et a fréquemment relayé ces prix au public et au président, dont la cote d’approbation était considérée comme directement liée au prix du gallon.

Le successeur de Klain, Jeff Zients, a tenu des réunions régulières sur le sujet mais n’a pas été obsédé par les prix de la même manière. Des assistants politiques de haut niveau comme Amos Hochstein – qui a récemment quitté le Département d’État pour conseiller le président sur l’énergie, les relations avec le Moyen-Orient et les infrastructures mondiales – ont également joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de la réponse politique de l’administration.

Le-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

