La Maison Blanche sur la débâcle de Taylor Swift Ticketmaster : le capitalisme a besoin de concurrence

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a indiqué que le président américain Joe Biden avait peu de sympathie pour la société mère de Ticketmaster Vive la Nation, qui ferait face à une enquête antitrust sur le fiasco auquel les fans de Taylor Swift ont été confrontés en essayant d’obtenir des sièges pour sa prochaine tournée Eras.

Refusant de commenter “toute enquête potentielle” du ministère de la Justice, Jean-Pierre a déclaré que Biden avait été clair sur ce qu’il pensait des entreprises détenant des monopoles.

“Il a été très clair à ce sujet”, a déclaré Jean-Pierre vendredi. “Et je cite : ‘le capitalisme sans concurrence n’est pas du capitalisme, c’est de l’exploitation.'”

Biden a ensuite tweeté que son administration faisait tout ce qui était en son pouvoir pour réduire les soi-disant frais indésirables, y compris ceux facturés pour voir un spectacle pendant les vacances.

Ticketmaster, qui fait partie de Live Nation, fait l’objet d’un examen minutieux pour son déploiement de billets de concert Taylor Swift.

Le PDG du plus grand actionnaire de Live Nation, Liberty Media, Greg Maffei, a déclaré que la prévente n’était censée être ouverte qu’à environ 1,5 Swifities vérifié, mais que 14 millions de personnes, y compris des bots, sont descendues sur le site pour acheter des billets. Après la sortie chaotique de cette semaine, Ticketmaster a annoncé qu’il ne vendrait pas de billets pour la tournée “Eras” au grand public vendredi comme prévu.

La demande de billets pour sa tournée a été renforcée par la sortie récente de son album “Midnights” et le fait que Swift n’a pas tourné depuis 2018. Sa tournée “Lover Fest” a été annulée en raison de la pandémie. Swift a critiqué le déploiement dans une publication Instagram.

“C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir”, a écrit Swift.

Le New York Times a rapporté vendredi que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête antitrust sur Live Nation après le fiasco. L’entreprise s’est déjà retrouvée sous la pression des régulateurs pour des pratiques monopolistiques. Live Nation Entertainment est une fusion entre Ticketmaster et Live Nation en 2010. Elle a été approuvée par le ministère de la Justice à l’époque, mais la société a été accusée à plusieurs reprises d’abus de pouvoir sur le marché en augmentant le prix des billets et en ajoutant des frais arbitraires.

Le Biden a activement poussé pour plus de concurrence entre les industries. Le DOJ a récemment bloqué l’achat de Simon & Schuster par l’éditeur Penguin Random House. Il y a deux semaines, l’administration a également annoncé son intention de sévir contre les “frais de pacotille”.

Les législateurs ont également appelé le ministère de la Justice à enquêter sur l’entreprise.

“Rappel quotidien que Ticketmaster est un monopole”, a écrit la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., dans un Tweet mardi. “Sa fusion avec LiveNation n’aurait jamais dû être approuvée, et ils doivent être maîtrisés. Brisez-les.”

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., Présidente du sous-comité judiciaire du Sénat sur la politique de concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs. Klobuchar a envoyé une lettre au président et chef de la direction de Ticketmaster, Michael Rapino, lui demandant de répondre aux questions sur les tactiques prétendument anticoncurrentielles de la société.