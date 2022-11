La Maison Blanche supprime un tweet sur la sécurité sociale

Les utilisateurs de Twitter avaient auparavant vérifié les faits du texte et affirmé qu’il se vantait en fait d’une inflation vertigineuse

L’administration du président américain Joe Biden a discrètement supprimé du compte officiel de la Maison Blanche un tweet publié mardi qui faisait l’éloge d’une forte augmentation des paiements de la sécurité sociale.

Cette décision est intervenue après que les utilisateurs aient joint une vérification des faits affirmant que le président se vantait effectivement du taux d’inflation élevé.

“Les seniors bénéficient de la plus forte augmentation de leurs chèques de sécurité sociale en 10 ans grâce au leadership du président Biden», lit-on dans le tweet. Un utilisateur sceptique avait ajouté une note précisant que l’ampleur de l’augmentation du coût de la vie est calculée proportionnellement à l’inflation, ce qui signifie qu’une augmentation record dans l’un reflète une augmentation record dans l’autre.

Les génies des médias sociaux de Biden attribuent à Biden le plus grand COLA de sécurité sociale en 10 ans, mais oublient de mentionner que SS COLA est une formule automatique basée sur la mesure de l’inflation gouvernementale (IPC). 🤦‍♂️ pic.twitter.com/1trGTRI9iV — Thomas Massie (@RepThomasMassie) 2 novembre 2022

Le texte a été supprimé mercredi sans explication. Un responsable de l’administration a déclaré plus tard à Fox News que la raison du retrait était que “le point était incomplet.« L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a répondu de la même manière lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, expliquant que le tweet avait été publié »sans contexte” avant d’essayer d’ajouter ce contexte.

Parce que les primes de Medicare vont baisser en 2023 pour la première fois en une décennie, les seniors américains auront «une chance de devancer l’inflation» grâce à la « rare combinaison de hausse des prestations et de baisse [Medicare] primes », explique Jean-Pierre. “Et n’oublions pas les républicains MAGA au Congrès et leur menace continue de menacer la sécurité sociale et l’assurance-maladie“, a-t-elle ajouté, insistant sur le fait que les deux seraient”sur le billot» sous un gouvernement républicain.

Contrairement aux vérifications des faits officielles sur Twitter, la «note communautaire» de mercredi sur le lien entre les augmentations des paiements de la sécurité sociale et l’inflation a été ajoutée par les utilisateurs ordinaires et votée jusqu’au point où elle est apparue sur le tweet de la Maison Blanche. Il s’agit d’une fonctionnalité relativement récente que le nouveau propriétaire de la plate-forme, Elon Musk, avait décrite plus tôt dans la journée.

L’inflation a atteint un sommet en 40 ans sous l’administration Biden, faisant passer l’augmentation du coût de la vie de la sécurité sociale à 8,7 % pour 2023, la plus forte hausse depuis 1981. Avec moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat, près de la moitié des répondants à un sondage réalisé la semaine dernière ont déclaré l’inflation (ou “l’économie» en général) était la question la plus importante qu’ils considéreraient lors du vote.