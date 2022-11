La Maison Blanche supprime un tweet créditant Biden d’une augmentation de la sécurité sociale

WASHINGTON – La Maison Blanche a supprimé mercredi un message Twitter largement moqué qui attribuait à tort une augmentation récente des paiements de sécurité sociale aux Américains plus âgés au « leadership du président Biden ».

Le tweet, qui avait été publié mardi, a été supprimé sans explication un jour plus tard après avoir été embroché par des critiques et contredit par une nouvelle fonctionnalité Twitter qui permet aux utilisateurs de vérifier les affirmations erronées. L’augmentation automatique de 8,7% du coût de la vie que reçoivent les bénéficiaires de la sécurité sociale est le résultat d’une inflation à son plus haut niveau depuis quatre décennies, et non d’une réalisation politique promulguée par M. Biden.

Interrogée mercredi sur la suppression du tweet, Karine Jean-Pierre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a laissé entendre qu’il manquait suffisamment de contexte.