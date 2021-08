La Maison Blanche soutient les sénateurs qui demandent des règles de déclaration cryptographiques plus strictes

Le président américain Joe Biden revient à la Maison Blanche le 02 août 2021 à Washington, DC. Le président Biden revient d’un week-end à Camp David. Kevin Dietsch | Getty Images

La Maison Blanche a pesé – un peu à l’improviste – sur une bataille controversée sur les amendements cryptographiques concurrents au projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars. Il a été choisi pour soutenir le côté qui n’est pas aussi amical avec le monde du bitcoin et de l’ethereum. Le combat porte sur une disposition du projet de loi bipartite, qui permet de collecter des fonds grâce à des règles fiscales plus strictes sur les transactions de crypto-monnaie. Les défenseurs de la crypto font valoir que le libellé de la législation, qui oblige les courtiers en actifs numériques à rendre compte des gains de trading crypto, est vague et trop large. Et maintenant, des amendements circulent afin de restreindre la portée. Mercredi, les sénateurs Ron Wyden, D-Ore., Pat Toomey, R-Pa., et Cynthia Lummis, R-Wyo. a introduit un amendement qui approfondit la définition d’un « courtier », excluant explicitement les validateurs, les fabricants de matériel et de logiciels ainsi que les développeurs de protocoles. Ce serait une victoire pour le caucus crypto, s’il passait. Dans l’autre camp se trouve Sens. Rob Portman, R-Ohio – qui a rédigé la disposition fiscale originale – avec Mark Warner, D-Va. et Kyrsten Sinema, D-Arizona. Ils ont soumis leur propre amendement rival jeudi. CNBC n’a pas de copie de l’amendement Portman-Warner proposé. Mais sur la base des révisions précédentes décrites par Portman, certains pensent que cela laissera la porte ouverte à une définition plus large de « courtier en crypto » et soumettra potentiellement davantage d’investisseurs en crypto à ces taxes plus élevées.

CNBC Politique En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Personne ne s’attendait à ce que le président Joe Biden propose son point de vue sur celui-ci, mais jeudi soir, la Maison Blanche a officiellement soutenu l’amendement de Portman dans une déclaration attribuée au secrétaire de presse adjoint Andrew Bates. « L’administration est satisfaite des progrès qui ont abouti à un compromis parrainé par les sénateurs Warner, Portman et Sinema pour faire avancer le paquet d’infrastructure bipartite et clarifier la mesure visant à réduire l’évasion fiscale sur le marché de la crypto-monnaie », a écrit Bates. « L’administration pense que cette disposition renforcera la conformité fiscale dans ce domaine émergent de la finance et garantira que les contribuables à revenu élevé contribuent ce qu’ils doivent en vertu de la loi. Nous sommes reconnaissants au président Wyden pour son leadership en poussant le Sénat à aborder cette question, cependant nous pensons que l’amendement alternatif proposé par les sénateurs Warner, Portman et Sinema atteint le bon équilibre et fait un pas en avant important dans la promotion de la conformité fiscale. » L’approbation de dernière minute de l’amendement Portman était inattendue mais pas surprenante. Depuis sa création, la vision de la Maison Blanche pour le projet de loi sur les infrastructures a été celle dans laquelle les entreprises et les Américains les plus riches financeraient des améliorations qui profiteraient à tous. Mais les républicains du Sénat ont une idée différente, et au cours des trois derniers mois, ils ont réduit les hausses d’impôts une par une. Les règles de déclaration cryptographique et leurs taxes associées représentent les derniers vestiges des hausses d’impôt sur les sociétés qui étaient censées payer la facture.

En savoir plus sur les crypto-monnaies de CNBC Pro