La Maison Blanche s’oppose au projet de loi du Parti républicain visant à sanctionner la CPI suite aux mandats d’arrêt émis par Israël

La Maison Blanche s’est prononcée mardi contre une législation proposée par les Républicains de la Chambre pour sanctionner les hauts responsables de la Cour pénale internationale suite à l’exécution de mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

« Nous ne pensons pas que la CPI ait compétence [in this case], nous ne soutenons donc pas ces mandats d’arrêt. Cependant, nous ne pensons pas que sanctionner la CPI soit la solution », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’un point de presse.

La semaine dernière, les États-Unis se sont prononcés contre la demande de mandat d’arrêt du procureur en chef de la CPI, Karim Khan, contre Netanyahu et Gallant, ainsi que contre les dirigeants du Hamas Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar et Muhammad Deif. Washington a fustigé l’équivalence établie par la Cour entre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas, a déclaré que la CPI n’avait aucune autorité pour intervenir sur cette question puisqu’Israël n’en était pas membre, qu’elle disposait de son propre système juridique crédible pour juger de telles accusations et qu’elle était en train de coopérer. avec Khan lorsqu’il a coupé le contact et s’est précipité pour annoncer sa décision.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’administration travaillerait avec le Congrès « sur une base bipartite pour trouver une réponse appropriée » aux efforts de la CPI contre Israël.

Plus tôt ce mois-ci, les républicains du Congrès ont commencé à proposer une législation qui sanctionnerait les responsables de la CPI impliqués dans le ciblage d’Israël. Bien qu’il soit probable qu’il soit adopté à la Chambre, le projet de loi devrait se heurter à un chemin plus difficile au Sénat, contrôlé par les démocrates.

Les démocrates du Congrès, y compris au Sénat, se sont prononcés en faveur d’une réponse législative à la CPI. Les sanctions semblent cependant aller trop loin pour eux, la Maison Blanche s’opposant à tout retour sur la décision du président américain Joe Biden de lever les sanctions que son prédécesseur Donald Trump avait imposées au procureur de la Cour.

Les juges arrivent à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour statuer sur la demande de l’Afrique du Sud concernant un cessez-le-feu pour la guerre à Rafah et à Gaza, à La Haye, le 24 mai 2024 (Nick Gammon / AFP)

L’administration étant opposée au projet de loi sur les sanctions du Parti républicain, une autre possibilité serait que le Congrès adopte une loi menaçant de sanctions les pays qui respectent les mandats d’arrêt émis par le tribunal dans l’affaire contre Israël. Biden pourrait le faire unilatéralement par le biais d’un décret, bien que l’administration n’ait pas indiqué si elle réfléchissait actuellement à une telle voie. La législation serait plus contraignante et pourrait potentiellement contribuer à atténuer les critiques au Capitole.

Kirby s’est également prononcé contre les appels à sanctionner Israël qui sont maintenant envisagés par certains dirigeants européens à la suite d’un arrêt de la Cour internationale de Justice – qui poursuit les pays, par opposition à la CPI, qui poursuit les individus – appelant Israël à cesser ses opérations militaires en Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, risquerait la destruction de la population civile qui s’y abrite.

« Nous n’avons aucun projet pour ce genre d’actions… sur la base de la décision de la CIJ », a-t-il déclaré, affirmant que les États-Unis ne sont pas d’accord avec la décision et ne croient pas non plus que la Cour ait compétence dans le conflit israélo-palestinien.