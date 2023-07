L’administration du président Joe Biden a exhorté les législateurs à abandonner les plans d’un inspecteur général pour surveiller l’aide à Kiev

L’administration du président Joe Biden s’est opposée aux projets des législateurs américains de créer un inspecteur général indépendant qui examinerait les programmes d’aide militaire et économique massifs de Washington à l’Ukraine.

Il s’agit d’une provision ajoutée au budget de la défense de 874 milliards de dollars américains pour le prochain exercice budgétaire du gouvernement, appelant à une couche de surveillance supplémentaire sur l’aide à l’Ukraine sur le modèle de l’inspecteur général établi pour la reconstruction en Afghanistan. Les législateurs conservateurs, dont le représentant Matt Gaetz, un républicain de Floride, ont fait valoir que la Maison Blanche ne disposait pas de contrôles adéquats pour empêcher la fraude et d’autres abus des 113 milliards de dollars d’aide approuvés par le Congrès pour soutenir l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Cependant, l’administration a fait valoir lundi que l’inspecteur général du Pentagone et le Government Accountability Office (GAO) travaillaient déjà avec les commissions compétentes du Congrès pour « assurer la responsabilité » pour l’aide à l’Ukraine. L’inspecteur général du Pentagone et le GAO mènent actuellement des enquêtes sur « tous les aspects de cette assistance », a déclaré le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche (OMB) dans un communiqué.

La Maison Blanche s’oppose également à un amendement au projet de loi sur la défense qui élargirait l’autorité de l’inspecteur général de la reconstruction en Afghanistan. « Cette expansion est à la fois inutile et sans précédent » parce que des inspecteurs du Département d’État américain et de l’Agence américaine pour le développement international supervisent déjà l’aide, a déclaré l’OMB.

John Sopko, l’inspecteur général indépendant pour la reconstruction de l’Afghanistan, a averti en février que des garanties solides étaient nécessaires pour empêcher la corruption de saper les programmes d’aide de Washington à l’Ukraine. Ne pas tirer les leçons des erreurs des États-Unis en Afghanistan, où beaucoup d’aide a été « détourné ou volé » pourrait conduire à une répétition en Ukraine.

« Vous êtes obligé d’obtenir des éléments corrompus non seulement du gouvernement ukrainien ou hôte, mais aussi des sous-traitants du gouvernement américain ou d’autres sous-traitants tiers pour voler l’argent », Sopko a déclaré à Fox News.

L’année dernière, le Congrès a bloqué une initiative menée par la représentante Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, pour auditer l’aide à Kiev.

L’Ukraine se classe régulièrement parmi les pays les plus corrompus d’Europe. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a limogé un certain nombre de hauts fonctionnaires plus tôt cette année pour profit. Un rapport d’août 2022 de CBS News indiquait que seulement 30% environ des armes occidentales envoyées à Kiev arrivaient en fait sur les lignes de front à cause du gaspillage et de la corruption.