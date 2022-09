L’administration Biden a condamné les gouverneurs républicains expédiant des immigrants illégaux vers des enclaves haut de gamme

Larguer des bus et des avions chargés de migrants illégaux nouvellement arrivés dans des villes dirigées par des démocrates qui n’appliquent pas la loi sur l’immigration est “juste irrespectueux envers l’humanité», a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle a décrit les actions des gouverneurs républicains comme Ron DeSantis de Floride et Greg Abbott du Texas comme un «cascade politique cruelle et préméditée.”

“Ils méritent mieux que d’être laissés dans les rues de DC ou d’être laissés à Martha’s Vineyard», a déclaré Jean-Pierre, faisant référence aux dizaines de migrants expédiés vers le nord.

Bien qu’elle n’ait nommé aucune loi que les gouverneurs républicains enfreignaient en les envoyant de “rouge“États frontaliers à”villes sanctuaires», elle a souligné qu’il y avait «un moyen légal de le faire” et a accusé les gouverneurs d’interférer dans ce processus et “utiliser les migrants comme des pions politiques.”

“Rappelez-vous, ce sont des gens qui fuient le communisme, qui fuient les difficultés», a déclaré Jean-Pierre.

Lire la suite Le Pentagone double son refus de traiter les arrivées de migrants à DC

Jeudi, Abbott a envoyé deux bus remplis de migrants nouvellement arrivés à la porte de DC du vice-président Kamala Harris, qui s’est rendu à la frontière exactement une fois depuis que l’administration Biden l’a chargée de gérer la crise là-bas l’année dernière. Abbott envoie des bus remplis d’illégaux à Washington, DC et à New York depuis des semaines, après avoir déclaré l’état d’urgence à la frontière sud en réponse au nombre sans précédent de migrants qui traversent.

Mercredi, DeSantis a envoyé deux avions chargés de migrants vers l’enclave insulaire de Martha’s Vineyard, domicile des Obama et d’autres poids lourds politiques. Il a longtemps réclamé des fonds fédéraux pour payer la relocalisation des immigrants illégaux qu’il a affirmé que le gouvernement fédéral avait expédiés en Floride sans préavis ni autorisation des autorités de l’État.

La Maison Blanche travaille avec l’Agence fédérale de gestion des urgences et les gouvernements locaux pour “gérer les conséquences» des efforts de relocalisation, a déclaré Jean-Pierre. Le gouvernement du Texas a également demandé l’aide du gouvernement fédéral pour arrêter le flux de nouveaux arrivants, seulement pour se faire dire que la frontière américano-mexicaine est “sécurisée”.