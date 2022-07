La Maison Blanche s’offusque en affirmant que les États-Unis ne sont pas en récession

WASHINGTON – La Maison Blanche a réagi à la croissance négative du PIB au deuxième trimestre par une liste complète d’événements et un message bien coordonné : malgré ce que tout le monde dit, l’économie américaine n’est pas en récession.

Le président Joe Biden est apparu en public deux fois jeudi, et les deux fois, il a prononcé les mêmes remarques soigneusement élaborées, affirmant que les faibles taux de chômage actuels, associés à de nouveaux investissements dans le secteur manufacturier, empêchent l’économie d’être en récession.

“Permettez-moi simplement de vous donner les faits en termes d’état de l’économie”, a déclaré Biden dans un discours présenté comme des remarques sur le dernier projet de loi budgétaire au Congrès. “Premièrement, nous avons un marché du travail record et un taux de chômage record de 3,6 %, et les entreprises investissent en Amérique à des taux record.” Il a ensuite énuméré plusieurs entreprises prévoyant de construire des usines aux États-Unis avant de conclure, “cela ne ressemble pas à une récession pour moi”.

En dehors de la bulle de la Maison Blanche, cependant, les dernières données sur le PIB ressemblaient beaucoup à une récession.

Jeudi, le Bureau d’analyse économique du département du Commerce a annoncé que le produit intérieur brut, la mesure la plus large de l’activité économique, avait chuté de 0,9 % au deuxième trimestre.

Après une contraction de 1,6 % au premier trimestre, les deux baisses consécutives correspondent à la définition la plus couramment utilisée d’une récession. L’arbitre officiel des récessions, le National Bureau of Economic Research, ne statuera probablement pas avant des mois.

Plus tard dans la journée, Biden a organisé une table ronde avec cinq PDG de grandes entreprises, visant également à montrer la force de l’économie américaine. Les dirigeants de Corning, Marriott International, Bank of America, TIAA et Deloitte étaient tous présents, avec Tony Capuano de Marriott et Wendell Weeks de Corning présents en personne.

“Il va y avoir beaucoup de discussions aujourd’hui à Wall Street et parmi les experts pour savoir si nous sommes en récession”, a déclaré Biden dans son allocution d’ouverture. “Mais si vous regardez notre marché du travail, les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, nous voyons également des signes de progrès économique au deuxième trimestre.”

Biden a également cité le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a déclaré mercredi qu’il ne croyait pas que l’économie était actuellement en récession car “il y a trop de domaines de croissance économique où l’économie fonctionne trop bien”.

Ce que Biden n’a pas mentionné, c’est que Powell parlait quelques instants après que la Fed a annoncé une deuxième hausse de taux de 0,75 point de pourcentage en autant de mois, la première fois dans l’histoire moderne de la banque centrale qu’elle a eu deux augmentations de taux des trois quarts de un point dos à dos.

Biden n’était pas le seul personnage majeur à s’être présenté devant les caméras jeudi pour affirmer que ce que connaît l’économie américaine n’est pas, en fait, une récession. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a tenu une rare conférence de presse autonome au Trésor entre les deux événements du président.