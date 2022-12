La Maison Blanche snobe la question sur les dons du fondateur de FTX

Le commerçant de crypto-monnaie en disgrâce a été arrêté aux Bahamas plus tôt cette semaine

La Maison Blanche a refusé de dire si le président Joe Biden restituerait les contributions de campagne de Sam Bankman-Fried, le fondateur d’un important échange de cryptographie qui est maintenant accusé d’avoir fraudé des investisseurs avant que son entreprise n’implose le mois dernier.

Interrogée pour savoir si le président renverra les dons lors d’une conférence de presse mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes qu’elle ne pouvait pas répondre “tout ce qui est lié aux contributions politiques”, citant une loi fédérale qui interdit à certains fonctionnaires de se livrer à des activités politiques.

Lorsqu’un journaliste présent au briefing a noté que Biden et les législateurs des deux principaux partis avaient reçu des fonds de Bankman-Fried et a demandé si la Maison Blanche exhorterait d’autres politiciens à rendre l’argent, Jean-Pierre a de nouveau rejeté la question.

«Je ne peux tout simplement pas en parler d’ici. Même [Biden’s] opinion, même ses réflexions sur les contributions, les dons, je ne peux pas en parler d’ici », dit-elle.

Lire la suite Les États-Unis accusent le patron de FTX de complot et de fraude

Avant la récente implosion de sa société de trading de crypto, FTX, Bankman-Fried était autrefois un important booster démocrate, ayant fait don de 52 800 dollars à la campagne présidentielle de Biden en 2020 et de près de 40 millions de dollars aux candidats démocrates lors des élections de mi-mandat en novembre, selon le gouvernement fédéral. Commission électorale. Il a également versé des contributions aux républicains se présentant à mi-mandat, bien qu’elles aient été beaucoup plus petites, totalisant un peu plus de 250 000 $.

Le commerçant de 30 ans a été arrêté lundi aux Bahamas à la demande du gouvernement américain et fait maintenant face à une inculpation à plusieurs chefs d’accusation liée à sa conduite alors qu’il était directeur général de FTX, y compris des accusations de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot pour commettre un certain nombre d’autres crimes, tels que des violations du financement de campagne. Quatre des chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.

En plus d’avoir prétendument fraudé les clients de FTX, Bankman-Fried est également accusé d’avoir acheminé des millions de dollars de contributions électorales aux candidats politiques lors des élections de mi-mandat, puis d’avoir tenté de dissimuler l’origine de l’argent. Il fait face à des accusations de fraude distinctes déposées mardi par la Securities and Exchange Commission, qui affirme que l’ancien PDG a escroqué les investisseurs sur près de 2 milliards de dollars.

Bankman-Fried, pour sa part, a nié avoir commis une fraude, affirmant plutôt qu’il s’était contenté « foutu » et “fait beaucoup d’erreurs” alors qu’il était à la tête de FTX, qui était autrefois l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde.

LIRE LA SUITE: Les investisseurs abandonnent la cryptographie en nombre record après l’effondrement de FTX – données