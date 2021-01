WASHINGTON: L’administration Biden travaillera pour protéger les réseaux de télécommunications américains contre les «fournisseurs non fiables» comme Huawei Technologies Co Ltd qui menacent la sécurité nationale, a déclaré mercredi la Maison Blanche, offrant un aperçu de ses projets pour la première société chinoise d’équipements de télécommunications, longtemps à Washington. réticule.

«Les équipements de télécommunications fabriqués par des fournisseurs non fiables, dont Huawei, constituent une menace pour la sécurité des États-Unis et de nos alliés», a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un point de presse quotidien.

«Nous veillerons à ce que le réseau de télécommunications américain… n’utilise pas d’équipement provenant de fournisseurs non fiables et nous travaillerons avec des alliés pour sécuriser leurs réseaux de télécommunications et investirons pour développer la production d’équipements de télécommunications par des sociétés américaines et alliées de confiance», a-t-elle ajouté.

Huawei a refusé de commenter et l’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des questions ont tourbillonné sur la façon dont le président démocrate Joe Biden, qui a pris ses fonctions plus tôt ce mois-ci, va gérer Huawei. La société a été accusée par Washington d’être capable d’espionner les clients, ainsi que de vol de propriété intellectuelle et de violations des sanctions. Huawei a nié les actes répréhensibles.

Le prédécesseur de Biden, le républicain Donald Trump, a placé l’entreprise sur une liste noire commerciale et a mené une campagne mondiale pour convaincre ses alliés de l’exclure de leurs réseaux.

Ces remarques interviennent après que la gouverneure du Rhode Island Gina Raimondo, la candidate de Biden à la tête du département américain du Commerce, ait soulevé mardi des drapeaux rouges parmi les extrémistes chinois à Washington en refusant de s’engager à maintenir Huawei sur la liste noire économique américaine supervisée par l’agence.

Le membre du Congrès républicain Michael McCaul, un radical chinois sans rôle dans la procédure de confirmation, a appelé mercredi le Sénat à geler le processus de Raimondo jusqu’à ce que l’administration Biden donne une réponse claire sur son intention de maintenir Huawei sur la liste noire.

«Nous avons besoin d’un département du commerce doté de solides références en matière de sécurité nationale et d’un secrétaire ayant une compréhension claire de la menace (chinoise)», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Jusqu’à ce qu’ils expliquent clairement leurs intentions quant à savoir s’ils maintiendront Huawei sur la liste des entités, j’exhorte mes collègues du Sénat à retenir la confirmation de Mme Raimondo.»

Le Comité sénatorial du commerce a déclaré mercredi qu’il voterait le 3 février sur la nomination de Raimondo.