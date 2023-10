John Kirby, haut responsable de la Maison Blanche affronté plusieurs journalistes suite au rejet par le président Biden du bilan des Palestiniens tués à Gaza, fourni par le Hamas, depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël.

Les questions lors de la conférence de presse de jeudi ont été dominées par les commentaires que Biden a faits mercredi. Il a déclaré qu’il n’avait « aucune idée que les Palestiniens disaient la vérité » sur le décompte des civils fourni par le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, ajoutant : « Je n’ai aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens. “.

“Le président John a déclaré hier qu’il n’avait aucune confiance dans les chiffres du bilan des morts présentés par les Palestiniens à Gaza. Sur quoi se base-t-il pour cela ? Comment est-il arrivé à cette conclusion ?” » a demandé le correspondant de Reuters, Steve Holland, au porte-parole du NSC.

“Eh bien, nous savons tous que le ministère de la Santé de Gaza n’est qu’une façade pour le Hamas, il est dirigé par le Hamas, une organisation terroriste”, a répondu Kirby. “Je l’ai dit moi-même ici, nous ne pouvons rien prendre au pied de la lettre venant du Hamas, y compris du soi-disant ministère de la Santé.”

Le correspondant de NBC, Peter Alexander, a pressé Kirby : « Vous ne contestez pas que des milliers de Palestiniens, dont beaucoup de civils innocents, ont été tués jusqu’à présent par les frappes israéliennes, n’est-ce pas ? Kirby a répondu : « Bien sûr que non », mais a réitéré qu’il ne fallait pas se fier aux chiffres fournis par le ministère de la Santé du Hamas.

“Ils disent qu’il y en a plus de 7 000. Y a-t-il un moyen d’évaluer leur nombre ?” Alexandre le suivit. “Je veux dire, le président a dit – c’était un moment assez dramatique lorsqu’il a dit, oui, nous n’avons aucune confiance en cela. Nous respectons que vous ne pouvez pas prendre le Hamas au mot, mais cela ressort de tout le journalisme indépendant. , notamment par de nombreuses personnes présentes dans la salle, selon lesquelles des milliers de Palestiniens ont été tués. Seriez-vous d’accord ?

“Nous ne le contesterions pas”, répondit Kirby.

Un autre journaliste, Michael Wilner, correspondant de McClatchy, a demandé si l’administration Biden avait une idée du pourcentage de morts à Gaza qui étaient des terroristes du Hamas par rapport aux civils, ce à quoi Kirby a répondu : “Je ne le sais pas”.

Les choses sont devenues plus combatives lorsque le correspondant de NPR, Franco Ordoñez, a souligné que plusieurs groupes humanitaires, dont les Nations Unies, avaient cité ces chiffres, en demandant : « Ont-ils tort de faire cela ?

“Ils peuvent prendre leurs propres décisions quant aux chiffres qu’ils souhaitent annoncer. Nous n’allons pas les citer”, a répondu Kirby.

Raquel Krähenbühl du Brésil TV Globo est alors intervenu, soulignant comment le Département d’Etat avait déjà cité les chiffres du Hamas dans le passé, incitant Ordoñez à demander : « La position de l’administration est-elle celle d’aujourd’hui : le Hamas manipule maintenant les chiffres maintenant, mais pas avant ?

“Eh bien, tu te souviens de cette attaque contre l’hôpital ?” Kirby rétorqua. “Et qu’est-ce que le ministère de la Santé de Gaza a publié, quelque chose comme 500 ? Ils ont apposé le numéro 500 dessus – vous savez – dans l’heure qui a suivi cette attaque et, bien sûr, ils – le même ministère de la Santé a dit qu’il s’agissait d’un Israélien. frappe aérienne. Donc, nous savons que ce n’est pas vrai. Et nous avons découvert depuis que les chiffres ne sont pas si élevés non plus. Ils n’ont jamais atteint 500. ”

Kirby a poursuivi : “Maintenant, c’était… c’était au moins quelques centaines. C’est terrible, et c’est atroce et c’est triste. Et nous pleurons tous évidemment avec les familles et les proches qui sont touchés par cela, mais les chiffres ne sont pas fiables. Ils ne sont tout simplement pas fiables, et je n’ai pas besoin de vous dire comment faire votre travail, mais si vous devez publier des chiffres sur les victimes à Gaza, je vous recommanderais franchement de ne pas choisir les chiffres publiés par une organisation dirigée par une organisation terroriste.

Krähenbühl a ensuite interrogé Kirby sur les remarques de Biden lorsqu’il a déclaré: “Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour mener une guerre.”

“Tu ne penses pas que c’est insensible ?” » demanda Krähenbühl. “Cela fait l’objet de critiques très sévères. Par exemple, le Conseil des relations américano-islamiques s’est dit profondément perturbé et a appelé le président à s’excuser. Le président s’excuserait-il ? Et regrette-t-il d’avoir dit quelque chose comme ça ?”

“Non, non”, a déclaré Kirby au journaliste. “Ce qui est dur, c’est la façon dont le Hamas utilise les gens comme boucliers humains. Ce qui est dur, c’est de prendre quelques centaines d’otages et de laisser les familles anxieuses dans l’attente et l’inquiétude de savoir où se trouvent leurs proches. Ce qui est dur, c’est d’assister à un festival de musique et de massacrer leurs proches. un groupe de jeunes essayant juste de profiter d’un après-midi. Je pourrais continuer encore et encore. C’est ce qui est dur. C’est ce qui est dur. “

“Et être honnête sur le fait qu’il y a eu des victimes civiles et qu’il y en aura probablement davantage, c’est être honnête, parce que c’est ça la guerre. C’est brutal. C’est laid. C’est compliqué. Je l’ai déjà dit. Le président a également dit. cela ne veut pas dire que nous devons l’apprécier, et cela ne veut pas dire que nous sous-estimons l’une ou l’autre de ces victimes – chacune d’entre elles est une tragédie en soi… Il serait utile que le Hamas Je les laisserais partir… Nous savons qu’il y a des milliers de personnes qui attendent de quitter Gaza au sens large et le Hamas les en empêche. C’est ce qui est dur”, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, plusieurs organes de presse s’est précipité pour signaler les allégations du ministère de la Santé de Gaza selon lesquelles Israël aurait bombardé l’hôpital baptiste Al-Ahli lors d’une frappe aérienne, faisant plus de 500 victimes civiles.

Des rapports et des renseignements ultérieurs ont révélé qu’il s’agissait d’une explosion dans le parking de l’hôpital résultant d’une roquette ratée tirée par le Jihad islamique, allié du Hamas, entraînant un nombre de morts bien inférieur à ce que le Hamas avait initialement allégué.