Les commentaires de Bates marquent la première querelle entre le président républicain nouvellement élu et l’administration Biden. Cela rappelle également la grande distance qui sépare les deux plus hauts dirigeants élus de leurs partis respectifs, après quelques petites heures au cours desquelles ils ont fait preuve d’un peu de bonne volonté l’un envers l’autre.

Jeudi, Johnson est apparu sur Fox News, où il a été interrogé sur le meurtre de 18 personnes à Lewiston, dans le Maine. Le républicain de Louisiane a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour envisager une législation et a défendu le deuxième amendement.

« En fin de compte, le problème, c’est le cœur humain. Ce ne sont pas des armes à feu, ce ne sont pas des armes », a déclaré Johnson. « Nous devons protéger le droit des citoyens à se protéger. C’est le deuxième amendement et c’est pourquoi notre parti le défend si fermement.

La Maison Blanche Biden, pour sa part, a renouvelé son appel en faveur d’une législation sur les armes à feu après la fusillade de Lewiston. Et cela n’a pas fait perdre de temps à frapper Johnson pour avoir fait obstacle.

La violence armée n’est « pas le résultat d’une déficience imaginaire dans le cœur du peuple américain ; ce n’est pas non plus parce que les femmes ont le droit de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé, comme le Président l’a affirmé un jour », a déclaré Bates, faisant référence à Commentaires de Johnson en 2016 qui attribuait les fusillades de masse à « l’âge de l’immortalité », y compris la légalisation du droit à l’avortement et l’évolution de l’enseignement dans les écoles.

Le bureau de Johnson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Johnson a critiqué l’administration Biden à plusieurs moments de la vaste interview sur Fox News. Il a déclaré qu’il pensait que le président connaissait un déclin cognitif et que l’enquête de mise en accusation du président révélerait « des délits très probables pouvant donner lieu à une destitution ». Il a également qualifié le mandat de Biden de « présidence ratée », refusant d’identifier un domaine politique dans lequel Biden a réussi.

Plus tôt jeudi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a souligné la législation sur la violence armée comme un domaine potentiel de compromis avec le nouveau président. Cependant, elle a cité des propositions politiques qui ont été largement rejetées par les Républicains.

« Travaillons ensemble pour interdire les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité », a-t-elle déclaré. “Travaillons ensemble pour mettre en place une vérification universelle des antécédents, exiger un stockage sûr des armes à feu et garder les armes hors de la main des criminels et des individus dangereux qui n’ont pas à être armés d’une arme de guerre.”