La Maison Blanche a semblé révéler l’identité du personnel des forces spéciales sur le terrain en Israël dans une publication publiée mercredi soir sur les réseaux sociaux.

À la suite de la visite du président Joe Biden en Israël, la Maison Blanche a publié sur Twitter une photo montrant le président aux côtés de ce qu’elle a appelé des « premiers intervenants », soupçonnés d’être des membres des forces spéciales. Après que les observateurs ont souligné que les caractéristiques d’identification du personnel n’étaient pas floues, la Maison Blanche a supprimé la photo sans explication.

Le Daily Caller ne partage pas de captures d’écran de l’image originale pour empêcher une diffusion ultérieure de l’identité du personnel, bien qu’il ait corroboré l’authenticité de la publication Twitter de la Maison Blanche via une page archivée.

«Dès que cela a été porté à notre attention, nous avons immédiatement supprimé la photo. Nous regrettons l’erreur et tous les problèmes que cela a pu causer », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche au Daily Caller.

L’équipe média de Whitehouse a partagé cette photo hier soir (j’ai ajouté les cases noires) sans flouter ni censurer les visages des opérateurs de la « Delta Force » (CAG). Ils l’ont supprimé une heure plus tard, alors que des centaines de milliers de personnes l’avaient déjà visionné. C’est un échec massif sur… pic.twitter.com/ROegvYWzit – Sam Shoemate (@samosaur) 19 octobre 2023

Biden a confirmé plus tôt en octobre que certains Américains figuraient parmi les otages pris par le Hamas. L’administration a déclaré que les États-Unis avaient envoyé des experts en matière de sauvetage d’otages en Israël pour aider les Forces de défense israéliennes (FDI), et que les forces d’opérations spéciales américaines avaient été placées en alerte dans un pays voisin au cas où elles seraient nécessaires en Israël à une date ultérieure, ont déclaré deux hauts responsables. Apparemment, des responsables militaires américains dit Le Messager.

Des conseillers de la communauté du renseignement américain ont été envoyés à l’ambassade américaine en Israël pour assister une équipe d’opérations spéciales arrivée plus tôt, ont déclaré les responsables anonymes au média. Depuis que la guerre a éclaté au Moyen-Orient, le Pentagone a envoyé une petite équipe de forces d’opérations spéciales en Israël pour fournir une assistance en matière de renseignement aux Forces de défense israéliennes (FDI) et l’aider dans ses efforts pour sauver les otages pris par le Hamas, The New York Times signalé 15 octobre.

Une mise à jour du tweet ci-dessous qui apporte également de la clarté : les États-Unis ont envoyé des conseillers pour renforcer une équipe d’opérations spéciales américaine déjà en Israël et affectée à l’ambassade américaine, me disent des responsables militaires américains. Ces conseillers proviennent généralement du US Special Operations Command. https://t.co/hus7MtqQYT –James LaPorta (@JimLaPorta) 10 octobre 2023

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le 10 octobre dit les États-Unis disposaient de « personnes sur le terrain » pour aider les forces israéliennes en matière de « renseignement et de planification ». Austin semblait confirmer la présence d’opérateurs spéciaux lors d’un point de presse le 12 octobre sur Israël lorsqu’un journaliste lui a demandé si le « JSOC » (Joint Special Operations Command) était sur le terrain.

« Il y a du personnel sur le terrain dans le cadre d’un programme d’assistance plus large en soutien au CENTCOM. [United States Central Command]. Et cela inclut le personnel militaire qui donne des conseils et des consultations sur les efforts de récupération des otages », a répondu Austin.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé le voyage de Biden en Israël pour réaffirmer l’engagement des États-Unis envers le pays dans sa guerre contre l’organisation terroriste Hamas. Biden a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et devait également rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Jordanie pour discuter de l’aide humanitaire aux Palestiniens, bien que l’accord ait été annulé après un hôpital. frappe à Gaza mardi soir. (EN RELATION : Biden annonce une aide de 100 millions de dollars à Gaza quelques jours après que le Hamas a volé des fournitures humanitaires)

Biden a déclaré mardi à Netanyahu qu’il « voulait venir personnellement » dans le pays pour montrer son soutien, ajoutant que les Américains étaient en deuil et inquiets pour le peuple israélien. Le président a déclaré que les États-Unis continueraient à fournir à Israël ce dont il a besoin pendant sa guerre contre le Hamas et continueraient à financer le Dôme de Fer, le système de défense antimissile israélien.