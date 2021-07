La Maison Blanche se vante d’une baisse de prix de 16 CENT pour les barbecues du 4 juillet en 2021, les internautes ne sont pas impressionnés – RT USA News

La Maison Blanche s’est félicitée d’avoir réduit le coût des barbecues du 4 juillet de 16 cents par rapport à l’année dernière (ne demandez pas pour 2019). Cependant, les internautes ingrats n’ont pas été déconcertés par les immenses économies.

L’administration de Joe Biden a effectué un tour de victoire jeudi en annonçant – à travers un assaut de jeux de mots – la réduction des coûts de 16 cents pour une réunion moyenne du jour de l’indépendance, notant que les produits tels que le bœuf, la crème glacée, le porc et les haricots étaient tous partis baisse de prix à partir de 2020.

« Vous planifiez un barbecue cette année ? Ketchup sur les nouvelles. Selon le Farm Bureau, le coût d’un barbecue du 4 juillet est en baisse par rapport à l’année dernière », a tweeté la Maison Blanche, attribuant les coupes à des politiques Biden non spécifiées.

C’est un fait que vous devez entendre (d). Hot dog, le plan économique de Biden fonctionne. Et c’est quelque chose que nous pouvons tous savourer.

Vous planifiez un barbecue cette année? Ketchup sur les nouvelles. Selon le Farm Bureau, le coût d’un barbecue du 4 juillet est en baisse par rapport à l’année dernière. C’est un fait que vous devez entendre (d). Hot dog, le plan économique de Biden fonctionne. Et c’est quelque chose que nous pouvons tous savourer. pic.twitter.com/7h9qLauIbC – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 1 juillet 2021

Le message optimiste a rapidement été accueilli avec mépris, car les internautes ont demandé comment une fraction d’un dollar pourrait éventuellement améliorer leur vie, certains planifiant sarcastiquement des moyens de dépenser l’aubaine de 16 cents.

« J’ai encore des dizaines de milliers de prêts étudiants, je n’ai pas les moyens d’acheter une maison en tant que premier acheteur sur un marché immobilier en plein essor… mais hot dog ! Je peux économiser 0,16 $ sur ma foutue épicerie du 4 juillet », un utilisateur mentionné, appelant l’annonce « nouvelles fantastiques ».

Ceci est incroyable! Je viens d’acheter une maison avec tous les 0,16 $ que j’ai économisés sur les hot-dogs – Mohanad Elshieky (@MohanadElshieky) 1 juillet 2021

Vous entendez ça, Millennials ? Vous avez reçu 0,16 $ de plus cette année. Pourquoi ne possédez-vous pas encore de maisons? – Andrew Goodhart (@GoodhartAndrew) 1 juillet 2021

Certains critiques, dont la représentante républicaine Elise Stafanik (New York), ont fait valoir que la faible baisse des prix serait plus que compensée par la hausse des coûts du carburant, un utilisateur ayant déclaré à la Maison Blanche « maintenant faites les prix du gaz. »

Apparemment, personne au Biden @Maison Blanche est allé à la station-service récemment. Le prix moyen d’un gallon d’essence est de 3,15 $. Il s’agit du prix le PLUS ÉLEVÉ pour un gallon d’essence depuis 2014 et une AUGMENTATION de 42 % par rapport à l’année dernière. – Représentante Elise Stefanik (@RepStefanik) 1 juillet 2021

Même certains électeurs autoproclamés de Biden ont averti que la Maison Blanche était sur la glace après sa tentative de jeu de mots.

J’ai voté pour Biden, mais si vous recommencez, je vous préviens. – Maritxu (@dislexicon) 1 juillet 2021

Un autre utilisateur, quant à lui, a essayé de s’exprimer dans une langue que la Maison Blanche pourrait comprendre, « en moutardant » une douloureuse série de jeux de mots pour faire exploser l’administration pour « inaction » sur la crise de la dette étudiante, qui est peu susceptible d’être résolue par les économies de barbecue.

Pouvez-vous tous avoir le courage d’annuler la dette étudiante. Nous essayons de limiter nos paiements, mais mille dollars (islandais) par mois, c’est trop. Votre inaction nous laisse un mauvais goût dans la bouche. – Le collectif de la dette (@StrikeDebt) 1 juillet 2021

Encore un autre détracteur a observé que la baisse des coûts de 2021 était relative aux prix pendant la pandémie de Covid-19 l’année dernière, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et a vu des hausses de coûts importantes, affirmant que la Maison Blanche était effectivement « publicité d’un grand L ».

Comparer les prix à l’année dernière, lorsqu’une pandémie mondiale massive a fait des ravages dans les chaînes d’approvisionnement… et ne noter que 16 cents d’économies cette année, semble être de la publicité pour un grand L ? https://t.co/3r7G29t4fH – Mark Hemingway (@Heminator) 1 juillet 2021

Nous en avons demandé 15 et la Maison Blanche était comme COMMENT ENVIRON 16 !!! mais ils pensaient que nous voulions dire cents https://t.co/20F1z398oR – Brett « Unions 2021 » Banditelli (@banditelli) 1 juillet 2021

il est insultant que l’argument économique pour les familles moyennes soit une économie de *16 cents* sur leur repas de fête. en leur jetant de vraies miettes. – Logan Hall (@loganclarkhall) 1 juillet 2021

En effet, une récente mise à jour de l’American Farm Bureau Federation – dont les chiffres ont été cités dans l’annonce de la Maison Blanche jeudi – a noté que si les prix sont en baisse de 16 cents par rapport à 2020, ils restent 8% supérieurs aux coûts d’avant Covid en 2019.

Curieusement, lorsque l’article a été publié à l’origine le 29 juin, il a rapporté la nouvelle opposée, affirmant que les coûts des barbecues avaient augmenté, et non diminué, de 16 cents cette année. L’article semble avoir été modifié entre-temps, remplaçant même un graphique pour refléter les changements. La raison de l’écart reste incertaine et la Farm Bureau Federation n’a pas immédiatement répondu à la demande de clarification de RT.





Aussi sur rt.com

McDonald’s et d’autres géants de la restauration rapide proposent des repas chers au lieu de menus en dollars







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !