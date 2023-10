La Maison Blanche se prépare à lutter pour l’aide à l’Ukraine après que la fermeture ait été évitée

Mais les assistants n’ont pas été très surpris. Ils avaient supposé que la confrontation avec la fermeture du gouvernement se terminerait ainsi à un moment donné – la principale question étant de savoir si McCarthy prendrait sa part avant ou après la date limite de financement.

Ils n’étaient pas non plus mécontents du résultat. Le projet de loi ne se contentait pas de financer le gouvernement, il prévoyait également 16 milliards de dollars de secours en cas de catastrophe et, comme l’a souligné un responsable de la Maison Blanche, évite « toute version des coupes profondes dans les programmes nationaux essentiels qui ont été proposées ces derniers jours ».

Mais la mesure finale ne prévoyait pas d’aide à l’Ukraine, et son absence n’était pas seulement un coup dur pour Biden mais aussi pour Volodymyr Zelenskyy. Le président ukrainien venait de rencontrer le président et les législateurs la semaine dernière pour plaider une fois de plus en faveur de fonds supplémentaires pour la défense de Kiev contre Moscou.

Au sein de l’administration, des collaborateurs ont tenté de minimiser l’exclusion. « Le président McCarthy a déclaré son soutien à l’aide à l’Ukraine », a déclaré le responsable de la Maison Blanche, ajoutant qu’ils s’attendaient à ce qu’il présente un projet de loi distinct « sous peu ».

Et Biden a également souligné qu’il espérait qu’il y aurait une autre tentative d’acheminement de l’aide à l’Ukraine à court terme.

« Même si le Président et l’écrasante majorité du Congrès ont maintenu leur soutien constant à l’Ukraine, cet accord ne prévoit aucun nouveau financement pour poursuivre ce soutien », a déclaré Biden dans un communiqué. « Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu. Je suis convaincu que le Président tiendra son engagement envers le peuple ukrainien et assurera l’acheminement du soutien nécessaire pour aider l’Ukraine en ce moment critique.

Il était difficile de dire dans quelle mesure il s’agissait de manipulations, de souhaits ou d’informations solides. Personne à la Maison Blanche ne dirait qu’il a reçu une réelle assurance de McCarthy qu’il soumettrait une mesure au vote. Au lieu de cela, deux responsables de l’administration ont noté que McCarthy n’avait jamais dit lui-même qu’il ne soutiendrait pas l’aide à l’Ukraine. Le point de vue du 1600 Pennsylvania Ave. était que l’orateur ne pouvait pas l’inclure dans un projet de loi de financement gouvernemental, de peur de s’exposer à une insurrection totale au sein de son parti. Mais cela ne signifiait pas qu’il ne pouvait pas en faire une question distincte.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a assuré que le financement de l’aide à l’Ukraine restait une priorité.

« Nous n’arrêterons pas de lutter pour davantage d’aide économique et sécuritaire à l’Ukraine. Les majorités des deux partis soutiennent l’aide à l’Ukraine, et faire davantage est vital pour la sécurité de l’Amérique et pour la démocratie dans le monde », a-t-il déclaré après l’adoption du projet par le Sénat.

Il existe certainement un certain appétit républicain pour que cela se produise également.

« La plupart des républicains du Sénat restent déterminés à aider nos amis en première ligne », a déclaré le chef de la minorité Mitch McConnell plus tôt dans la nuit. Et le sénateur Jim Risch (R-Idaho), membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères, a dit qu’il s’attendait L’aide à l’Ukraine sera incluse dans les crédits annuels que le Congrès devrait achever plus tard cette année.

Mais le House GOP est une bête différente. Le bureau de McCarthy n’a offert aucune réponse à une demande de commentaire. Cependant, POLITICO a rapporté samedi qu’il était disposé à inclure l’aide à l’Ukraine dans le projet de loi de financement provisoire, mais qu’il n’avait pas été en mesure de finaliser le texte à temps.

Alors que le projet de loi était présenté au Sénat samedi soir, de nombreuses personnes s’attendaient au Capitole à ce qu’un vote sur l’Ukraine ait lieu la semaine prochaine, avec le soutien profond du Sénat.

Le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, interrogé sur le manque d’argent frais pour l’Ukraine dans le projet de loi, a déclaré que « nous devons nous mettre au travail sur cette question » et a suggéré qu’il y aurait un vote dès lundi.

« Les Républicains de la Chambre auront le choix dans les prochains jours, lorsque nous nous réunirons à nouveau lundi.

Vont-ils défendre la liberté, la démocratie, la vérité et le peuple ukrainien, ou vont-ils continuer à s’agenouiller devant le caucus pro-Poutine à la conférence républicaine de la Chambre ? a-t-il déclaré samedi lors d’une conférence de presse post-vote à la Chambre.

Alors que la nouvelle des éléments du projet de loi provisoire faisait son apparition samedi matin, la Maison Blanche est restée en contact avec les démocrates sur la Colline, surveillant (comme eux) les éléments spécifiques du langage législatif. Il y avait une certaine intrigue quant à savoir si la mesure autorisait – ou, plus précisément, n’empêchait pas – un ajustement au coût de la vie pour les salaires des membres du Congrès. Il y avait également une certaine inquiétude quant au fait que les dirigeants du GOP de la Chambre essayaient de faire passer quelque chose dans la chambre sans donner aux législateurs le temps de le lire.

Mais, en fin de compte, il n’y avait aucune pilule empoisonnée facilement visible. La Maison Blanche a gardé ses distances par rapport à l’opération de comptage des whips, restant ferme dans son objectif de maintenir Biden à l’écart du processus. Les responsables ont insisté sur le fait que le président avait négocié un accord de financement avec le président au printemps et qu’il ne reviendrait pas sur cet accord.

Nous n’avons pas eu le temps de publier une déclaration officielle de politique administrative, comme c’est généralement le cas pour les grands projets de loi. Les démocrates de base de la Chambre n’ont reçu aucune indication sur la position de la Maison Blanche, selon plusieurs personnes ayant obtenu l’anonymat pour discuter de ce qui aurait été des discussions privées.

Mais le silence impliquait que l’administration Biden ne s’était pas non plus opposée au projet de loi. En fin de compte, plus de 200 démocrates de la Chambre ont finalement soutenu la mesure.

Myah Ward et Eun Kyung Kim ont contribué à ce rapport.