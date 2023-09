La Maison Blanche se prépare à la destitution de Biden – NBC – RT World News

L’administration Biden espère rejeter les efforts des Républicains pour le démettre de ses fonctions en les qualifiant de spectacle partisan.

La Maison Blanche a réuni deux douzaines d’experts juridiques et médiatiques pour lutter contre un effort républicain attendu pour destituer le président américain Joe Biden, a rapporté vendredi NBC, citant un collaborateur de la Maison Blanche familier avec la stratégie de l’administration.

Selon huit sources internes, la stratégie de contre-impeachment serait en cours d’élaboration depuis plusieurs mois alors que les républicains de la Chambre des représentants tentaient d’enquêter sur le président et son fils, Hunter Biden, et sur leurs relations commerciales avec l’étranger.

L’assistant de la Maison Blanche qui a révélé le projet à NBC a également partagé son objectif ultime : présenter toute enquête de destitution comme une «une imposture partisane sans preuves qui montre un [Republican Party] penchant pour le chaos.»

La réponse de l’administration montrera que ses opposants sont «hors de portée», a expliqué un responsable, en juxtaposant les attaques républicaines contre Biden avec le travail du président sur «problèmes économique» qui affectent les Américains ordinaires.















L’équipe a été constituée pour empêcher toute enquête de mise en accusation d’interférer dans les affaires de la Maison Blanche, a expliqué l’assistant. Ceci est censé permettre aux fonctionnaires de l’administration de se concentrer sur leur travail sans être «enlisé dans les minuties des enquêtes en cours.»

« Jamais dans l’histoire moderne une mise en accusation n’a été fondée sur aucune preuve.« , a déclaré l’assistant au média, laissant entendre que s’attaquer aux Bidens constituerait une telle destitution.

Les collaborateurs de la Maison Blanche au sein de l’équipe de lutte contre la destitution auraient passé les vacances d’août à rechercher les points de discussion républicains, à constituer une équipe de message et de réponse pour riposter. Ils ont commandé des sondages et étudié des publicités politiques dans l’espoir de diffuser un message unifié de soutien à Biden auprès du Parti démocrate.

L’enquête républicaine sur Biden et son fils s’est initialement concentrée sur les crimes présumés du jeune Biden, qui – selon les preuves recueillies à partir d’un ordinateur portable qu’il a laissé dans un atelier de réparation du Delaware, au moins – incluent le trafic d’influence et la corruption ainsi que des trafics de drogue et d’armes à feu plus piétonniers. et les délits de prostitution.















Hunter Biden n’a été reconnu coupable de rien en rapport avec l’enquête en cours, bien qu’il était sur le point de plaider coupable le mois dernier pour évasion fiscale et accusations d’armes à feu avant qu’un juge ne rechigne à l’accord amoureux qu’il avait conclu avec les procureurs et qui lui permettrait d’éviter une peine privative de liberté ou une condamnation pour crime entièrement.

Une question de mise en accusation serait de savoir dans quelle mesure l’aîné Biden était impliqué dans les accords commerciaux de son fils dans des pays comme l’Ukraine et la Chine, accords qui étaient directement affectés par les politiques que Joe Biden mettait en œuvre en tant que vice-président sous le président de l’époque, Barack Obama.

Alors que le président a nié toute connaissance ou participation aux activités professionnelles de son fils, les enregistrements de courriers électroniques, ainsi que le témoignage de l’ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Devon Archer, contredisent ses déclarations publiques sur le sujet.