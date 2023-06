La Maison Blanche se penche sur les victimes ukrainiennes

Washington a reconnu la perspective de lourdes pertes alors que les forces de Kiev montent leur contre-offensive

L’administration du président Joe Biden a admis que les unités militaires ukrainiennes pourraient subir de lourdes pertes de troupes et d’armes fournies par les États-Unis alors qu’elles intensifient leurs attaques contre les forces russes dans la région du Donbass.

S’exprimant dans une interview à CNN jeudi soir, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré qu’il était réticent à discuter des détails sur les victimes au milieu de combats de plus en plus féroces près d’Artyomovsk (connu sous le nom de Bakhmut en Ukraine). Interrogé par l’hôte Wolf Blitzer sur les informations faisant état de graves pertes ukrainiennes d’hommes et d’équipements, il s’en est remis aux responsables ukrainiens pour commenter ces détails.

«C’est la guerre, cependant, et il y en a. . . de violents combats autour de Bakhmut, et il y a des combats ailleurs le long de ce front qui s’étend depuis le Donbass jusqu’à Zaporozhye », dit Kirby. « Et certainement, il faut s’attendre à ce qu’il y ait des victimes dans ces combats accrus. »

Kirby a fait ses commentaires au milieu d’informations selon lesquelles les forces ukrainiennes ont commencé leur contre-offensive tant attendue dimanche et ont subi la puissance de feu russe décroissante alors qu’elles tentaient à plusieurs reprises de briser les lignes défensives de Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que les forces ukrainiennes avaient subi des pertes bien plus lourdes que le ratio de pertes typique de trois pour un généralement attendu lors d’une offensive.

Les forces ukrainiennes ont perdu des milliers de soldats et des dizaines de véhicules blindés et d’unités d’artillerie fournis par l’Occident, dont 1 240 soldats et 39 chars en 24 heures cette semaine, selon le ministère russe de la Défense. Le ministère a estimé les pertes de troupes de Kiev à plus de 3 700 au cours des trois premiers jours de la contre-offensive, contre 71 du côté russe. Les responsables ukrainiens ont rejeté les allégations concernant ses pertes comme étant de la propagande russe.

Kirby a déclaré que l’administration Biden vise à permettre au régime de Kiev de lancer des attaques contre les forces russes quand il le souhaite. « Ce sur quoi nous allons nous concentrer, c’est de nous assurer que si, quand et comment le président [Vladimir] Zelensky veut se battre le long de cette ligne ou de toute autre ligne, qu’il a le soutien dont il a besoin non seulement des États-Unis, mais de 50 autres partenaires.

Biden a promis jeudi de continuer à armer l’Ukraine pour « aussi longtemps qu’il faudra. » Les législateurs américains ont déjà approuvé un financement de 113 milliards de dollars pour l’aide militaire et économique à Kiev, et il a déclaré qu’il s’attend à ce que les membres du Congrès continuent de soutenir les efforts de l’Ukraine pour chasser les forces russes de son territoire.

Blitzer a noté un avertissement du président du comité des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis, Michael McCaul (R-Texas), selon lequel il sera « très difficile » pour obtenir l’approbation du Congrès pour plus de financement si « L’Ukraine ne fait pas de progrès là-bas sur le champ de bataille. » Lorsqu’on lui a demandé si cette évaluation était correcte, Kirby a déclaré que l’administration dispose de tout le financement dont elle a besoin pour l’Ukraine jusqu’à la fin de son exercice en cours, le 30 septembre.

« Nous avons reçu un soutien formidable des deux chambres du Congrès et des deux partis au cours des 15 derniers mois, et le président a déclaré qu’il s’attend à ce que ce soutien se poursuive parce que les membres du Congrès comprennent ce qui est en jeu ici – certainement à l’intérieur de l’Ukraine, mais aussi sur le continent européen », dit Kirby.

