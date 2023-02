La Maison Blanche se moque de la mauvaise gestion de la guerre par Poutine en Ukraine, affirmant qu’il change de général comme des “chaussettes”

Le président russe Vladimir Poutine avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général de l’armée russe, le 13 septembre 2021. (Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

La Maison-Blanche s’est moquée de la gestion par Poutine de la guerre en Ukraine lundi.

Le porte-parole du NSC, John Kirby, a déclaré que Poutine changeait de général comme “je change de chaussettes”.

La Russie a déjà eu plusieurs commandants en charge en Ukraine en moins d’un an de combats.

La Maison Blanche s’est moquée lundi de la gestion de la guerre en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, soulignant le renouvellement fréquent des généraux chargés de l’invasion en cours.

“Il est clair que M. Poutine ne prend pas de bonnes décisions”, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. “C’est confirmé par le fait qu’il continue de changer de général comme je change de chaussettes.”

La guerre en Ukraine n’a pas encore duré une année complète, mais il y a déjà une liste croissante de généraux qui ont été sollicités pour diriger les opérations russes avant d’être licenciés ou rétrogradés.

“Il est clair que M. Poutine ne prend pas de bonnes décisions… Cela est confirmé par le fait qu’il continue de changer de général comme je change de chaussettes.” – John Kirby du Conseil de sécurité nationale, interrogé sur la prise de décision du président russe Vladimir Poutine pic.twitter.com/4bBeT5y8Yb — Le recomptage (@therecount) 13 février 2023

En avril, le général Aleksandr Dvornikov a reçu le poste le plus élevé en Ukraine. Dvornikov a duré jusqu’en juin, avant d’être remplacé par le général Gennady Zhidko, qui n’a également été le commandant en chef que pendant quelques mois. Poutine a ensuite fait appel au général Sergei Surovikin pour le poste en octobre, mais il l’a finalement remplacé par le général Valery Gerasimov, l’officier militaire le plus haut gradé de Russie, en janvier.

“C’est un peu comme une émission de télé-réalité”, a déclaré Colin H. Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, dit aux journalistes le mois dernier alors qu’il s’exprimait sur le remaniement des généraux russes en Ukraine. “Et je pense que c’est plus révélateur que les Russes n’ont toujours pas compris comment ils ont l’intention de commander le combat, et je pense que le dysfonctionnement parmi les commandants russes est assez profond”, a-t-il ajouté.

Lorsque l’invasion a commencé en février dernier, la Russie devait initialement vaincre facilement les forces ukrainiennes. Mais la guerre a été désastreuse pour la Russie à plusieurs niveaux. Bien que les estimations varient, on pense que les forces russes ont subi jusqu’à 200 000 victimes jusqu’à présent, et qu’elles ont fait peu de progrès dans le processus.

La Russie a lancé une nouvelle offensive de printemps dans l’est de l’Ukraine, a déclaré le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, mais les forces de Kiev se préparent à ce combat. Poutine semble prêt à continuer de jeter des corps sur la ligne de front – même si cela signifie les envoyer mal entraînés et mal équipés – dans l’espoir d’épuiser les forces ukrainiennes. Poutine “envoie des milliers et des milliers de soldats supplémentaires, accepte un taux de pertes très élevé, subit de grosses pertes, mais fait pression sur les Ukrainiens”, a déclaré Stoltenberg, ajoutant : “Ce que la Russie manque en qualité, ils essaient de compenser en quantité. “

Le chef de l’OTAN a poursuivi en soulignant que la volonté de la Russie de subir de nombreuses pertes est révélatrice de la nécessité pour l’Occident de fournir des armes à Kiev à un rythme plus rapide.

“Plus vite nous pouvons livrer des armes, des munitions, des pièces de rechange, du carburant sur le front ukrainien, plus nous sauvons de vies et mieux nous soutenons les efforts pour trouver une solution pacifique et négociée à ce conflit”, a-t-il déclaré.

Les pays de l’OTAN ont fourni à l’Ukraine des milliards d’aide militaire, y compris des armes vitales, depuis le début de la guerre. Mais certains alliés de l’OTAN ont été réticents à envoyer des armes plus avancées à Kiev, telles que des armes à longue portée qui pourraient potentiellement frapper profondément le territoire russe, s’inquiétant du potentiel d’escalade du conflit. Mais il y a aussi des dirigeants et des responsables occidentaux qui disent que l’Ukraine devrait être pourvu de ce dont il a besoin pour gagner le combat, affirmant qu’il y aurait des conséquences retentissantes pour le monde si Poutine était victorieux.